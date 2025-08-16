El gran dilema de Gustavo Álvarez en U de Chile para enfrentar a Audax Italiano

Universidad de Chile vive días claves. Los azules se medirán a Audax Italiano este domingo en busca de recortar su distancia con el líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido. Y tres días más tarde visitará a Independiente con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez, entrenador de los laicos, es consciente de la importancia de ambos compromisos. El argentino no quiere seguir perdiendo terreno en la lucha por el título del torneo, pero tampoco quiere arriesgar a todos sus jugadores, especialmente a aquellos que no están cien porciento en lo físico, pensando en el plano internacional.

Es por ello que a falta de horas para recibir a los itálicos en el Estadio Nacional, el estratega aún no decide qué formación saltará a la cancha.

🤔 ¿Por qué Gustavo Álvarez no ha definido la formación titular?

Según información de Emisora Bullanguera, Gustavo Álvarez está esperando hasta último momento para definir su formación titular debido a las dolencias musculares que presentan varios jugadores tras el partido ante Independiente. El técnico quiere evaluar el estado físico real de sus futbolistas antes de tomar decisiones definitivas.

🏥 ¿Qué jugadores están en duda por lesión?

De acuerdo al citado medio, varios jugadores de Universidad de Chile presentan dolencias musculares que mantienen en duda su participación ante Audax Italiano. Las molestias físicas son producto del desgaste del exigente partido ante Independiente.

Los jugadores en evaluación:

Maximiliano Guerrero: Ya regresó a entrenamientos tras lesión

Matías Sepúlveda: También vuelve tras período de recuperación

🎯 ¿Dosificará U de Chile ante Audax Italiano pensando en Copa Sudamericana?

Gustavo Álvarez efectivamente está considerando dosificar a sus jugadores pensando en la revancha ante Independiente del próximo miércoles en Argentina. El técnico no quiere arriesgar innecesariamente a sus figuras principales en un partido que, aunque importante, no es eliminatorio.

⚽ ¿Cuál es la situación de U de Chile en el campeonato?

Universidad de Chile se encuentra en una posición delicada en el Campeonato Nacional, con Coquimbo Unido escapándose en la punta de la tabla. Los azules necesitan sumar puntos para no perder definitivamente las opciones de título.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Audax Italiano?

Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Nacional