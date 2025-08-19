El inesperado factor que hace peligrar la revancha entre U de Chile vs Independiente en Copa Sudamericana

Durante este lunes U de Chile aterrizó en Argentina para preparar la revancha contra Independiente en busca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, una llave en la que los azules se encuentran con ventaja tras el 1-0 de la ida en el Estadio Nacional.

La U se medirá al Rojo de Avellaneda en un decisivo encuentro este miércoles en el Libertadores de América, y aunque ambos elencos se encuentren definiendo detalles para el enfrentamiento, surgió un inesperado factor que puede poner en aprietos la realización del partido.

⛈ El clima pone en riesgo la revancha entre U de Chile vs Independiente

En medio de la llegada de Universidad de Chile a suelo argentino y su preparación para este trascendental compromiso ante el Rey de Copas, se conoció de un evento meteorológico que puede arruinar el encuentro de este miércoles.

Esto, porque en Buenos Aires se declaró alerta naranja climatológica por la llegada de una ciclogénesis, fenómeno que traería fuertes tormentas y lluvias en abundancia durante las próximas horas en el país vecino.

⚽ ¿Puede suspenderse el duelo entre la U de Chile vs Independiente?

Toda esta situación climática tiene en vilo el partido entre azules e Independiente, puesto que ya se informó de lluvias en una intensidad importante para este martes 19 de agosto.

En tanto, que para este miércoles, día en que se jugará el duelo entre la U y el elenco de Avellaneda, puede que bajen las precipitaciones pero el viento tomará protagonismo con velocidades hasta los 59 kilómetros por hora.

Es más, expertos en la materia solicitaron suspender el partido de vuelta entre Racing y Peñarol a jugarse en Argentina, esta jornada de martes en la Copa Libertadores, por lo que habrá que esperar al camino a seguir que tomen las autoridades y si el choque de la U también se ve afectado por este escenario.

📅 ¿Cuándo se juega la revancha entre la U de Chile vs Independiente?

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América, Avellaneda

