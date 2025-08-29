Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

El infernal calendario que la ANFP le impuso a U de Chile en septiembre

U de Chile tenía un solo partido para septiembre, pero las circunstancias pueden complicarla.

Foto: Photosport El infernal calendario que la ANFP le impuso a U de Chile en septiembre
Luís Felipe Labrín
U de Chile recibió una pésima noticia, ya que la ANFP le dejó muy cargado el calendario para septiembre, en caso de que se concrete su avance a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

😱 ¿Por qué se le complicó el calendario a U de Chile?

Porque la ANFP confirmó que U de Chile visitará a La Serena el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 23 del campeonato nacional. Este partido se postergó debido a la programación del Superclásico por la Supercopa para el 14 de septiembre.

El encuentro será clave para los azules en su lucha por el título, especialmente si logran mantenerse en carrera internacional.

🗓️ ¿Qué tan apretado será el calendario de U de Chile?

Si la Conmebol ratifica el pase de U de Chile a cuartos de final, el panorama será extenuante. Los Azules jugarían cuatro partidos en apenas 14 días: Supercopa el 14 de septiembre, ida ante Alianza Lima el 18, vuelta el 25 y visita a La Serena el 28.

Además, el Estadio Nacional no estará disponible para la vuelta ante los limeños debido al Mundial Sub 20, complicando aún más la planificación del club universitario.

📅 ¿Cuándo se define el futuro de U de Chile en la Copa Sudamericana?

El próximo miércoles 3 de septiembre se sabrá si U de Chile avanza en la Copa Sudamericana o es descalificada, luego de los graves incidentes en Avellaneda ante Independiente.

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile debes acceder a Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
