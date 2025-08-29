El infernal calendario que la ANFP le impuso a U de Chile en septiembre

U de Chile recibió una pésima noticia, ya que la ANFP le dejó muy cargado el calendario para septiembre, en caso de que se concrete su avance a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

😱 ¿Por qué se le complicó el calendario a U de Chile?

Porque la ANFP confirmó que U de Chile visitará a La Serena el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 23 del campeonato nacional. Este partido se postergó debido a la programación del Superclásico por la Supercopa para el 14 de septiembre.

El encuentro será clave para los azules en su lucha por el título, especialmente si logran mantenerse en carrera internacional.

🗓️ ¿Qué tan apretado será el calendario de U de Chile?

Si la Conmebol ratifica el pase de U de Chile a cuartos de final, el panorama será extenuante. Los Azules jugarían cuatro partidos en apenas 14 días: Supercopa el 14 de septiembre, ida ante Alianza Lima el 18, vuelta el 25 y visita a La Serena el 28.

Además, el Estadio Nacional no estará disponible para la vuelta ante los limeños debido al Mundial Sub 20, complicando aún más la planificación del club universitario.

📅 ¿Cuándo se define el futuro de U de Chile en la Copa Sudamericana?

El próximo miércoles 3 de septiembre se sabrá si U de Chile avanza en la Copa Sudamericana o es descalificada, luego de los graves incidentes en Avellaneda ante Independiente.

