El maleficio de U de Chile en las segundas ruedas: la estadística que explica su derrumbe

Universidad de Chile no lo pasa bien en el Campeonato Nacional. Tras una gran primera rueda, donde cerraron el semestre a solo un punto del líder Coquimbo Unido, los azules han perdido terreno y hoy sus chances de levantar el título son escasas.

Actualmente la U se encuentra a 15 unidades de la cima, diferencia que parece irremontable a estas alturas del año. Sin embargo, hay un factor que se repite en las últimas temporadas y que genera inquietud al interior del Centro Deportivo Azul.

😓 U de Chile cedió terreno en el Campeonato Nacional

Universidad de Chile cerró la primera rueda con diez triunfos, un empate y cuatro derrotas, posicionándose en el tercer puesto con 31 puntos, a solo uno de Coquimbo Unido (32) y Audax Italiano (32).

Sin embargo, en la segunda rueda los números no la han acompañado. En seis partidos la U registra dos triunfos, un empate y tres derrotas, es decir, apenas un 38,89% de rendimiento.

📉 El desplome de U de Chile en las segundas ruedas

Lamentablemente para los azules, la baja de rendimiento en la segunda parte del año es algo que viene ocurriendo desde hace varias temporadas. Desde el 2021, a excepción del torneo pasado, Universidad de Chile no supera el 40% de rendimiento en sus primeros seis partidos de las segundas ruedas.

En 2021, en aquella recordada temporada donde los universitarios zafaron del descenso en el último partido, obtuvieron un 33,33% en sus primeros seis encuentros. Desempeño similar a lo ocurrido en 2022 (27,78%) y 2023 (22,22%).

Si bien la temporada pasada alcanzaron un 61,11% en sus primeros duelos, este año las cosas distan mucho de aquello, puesto que solo acumulan un 38,89%.

Así las cosas, el rendimiento total de la U en sus primeros seis partidos de las últimas cinco ruedas es de apenas un 36,67%, con 8 triunfos, 9 empates y 13 derrotas.

U de Chile en sus primeros seis partidos de la segunda rueda:

2021: 33,33%

2022: 27,78%

2023: 22,22%

2024: 61,11%

2025: 38,89%

Total: 36,67%

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.