Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

El mensaje contundente de Independiente tras la audiencia con la U de Chile

U de Chile e Independiente esperan por saber qué equipo clasificará a cuartos de final en la Copa Sudamericana.

Foto: Photosport El mensaje contundente de Independiente tras la audiencia con la U de Chile
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

U de Chile e Independiente vivieron este martes su audiencia ante Conmebol en la que presentaron sus argumentos para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de la cancelación del partido de vuelta en Avellaneda por graves incidentes.

❓ ¿Qué dijo Independiente sobre el litigio ante U de Chile?

A través de un comunicado, Independiente señaló: "En una audiencia que duró más de 3 horas, hicieron uso de la palabra ambos presidentes. Las partes reafirmaron los argumentos esgrimidos en oportunidad de sus descargos e Independiente complementó su posición con alegaciones y antecedentes aplicables al caso".

"El Tribunal expuso que no adoptó una decisión y se tomará estos días para repasar los fundamentos de cada uno. No dieron ningún tipo de indicio sobre lo que van a decidir. Hay que estar atentos y esperar el fallo", añadió.

🗣️ ¿Qué argumentos dio U de Chile para clasificar en la Copa Sudamericana?

"Tenemos la razón y eso es más que suficiente", dijo el abogado José Ramón Correa, revelando parte de la estrategia que utilizó U de Chile en Luque

Los argumentos fueron: el resultado deportivo favorable de los Azules al momento de la cancelación, la responsabilidad de Independiente como organizador, algunas bombas de estruendo y la brutal golpiza de hinchas de Independiente a los de la U.

🔗 ¿Dónde saber más de U de Chile?

Para saber más de U de Chile y el fallo de Conmebol debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile