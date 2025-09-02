El mensaje contundente de Independiente tras la audiencia con la U de Chile

U de Chile e Independiente vivieron este martes su audiencia ante Conmebol en la que presentaron sus argumentos para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de la cancelación del partido de vuelta en Avellaneda por graves incidentes.

❓ ¿Qué dijo Independiente sobre el litigio ante U de Chile?

A través de un comunicado, Independiente señaló: "En una audiencia que duró más de 3 horas, hicieron uso de la palabra ambos presidentes. Las partes reafirmaron los argumentos esgrimidos en oportunidad de sus descargos e Independiente complementó su posición con alegaciones y antecedentes aplicables al caso".

"El Tribunal expuso que no adoptó una decisión y se tomará estos días para repasar los fundamentos de cada uno. No dieron ningún tipo de indicio sobre lo que van a decidir. Hay que estar atentos y esperar el fallo", añadió.

🗣️ ¿Qué argumentos dio U de Chile para clasificar en la Copa Sudamericana?

"Tenemos la razón y eso es más que suficiente", dijo el abogado José Ramón Correa, revelando parte de la estrategia que utilizó U de Chile en Luque

Los argumentos fueron: el resultado deportivo favorable de los Azules al momento de la cancelación, la responsabilidad de Independiente como organizador, algunas bombas de estruendo y la brutal golpiza de hinchas de Independiente a los de la U.

