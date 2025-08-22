El oportuno llamado de Milad que puede servir de salvavidas a U de Chile ante Conmebol

Los graves incidentes en el estadio Libertadores de América han llevado a que Independiente busque en los escritorios quedarse con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, pasando a llevar directamente la sensible situación en la que quedó U de Chile con sus hinchas tras estos hechos en suelo argentino.

Y es que durante la jornada de este jueves el presidente del Rey de Copas, Néstor Grindetti, viajó a Paraguay para presentarse en la sede de Conmebol y hacer sus descargos por lo sucedido en el coloso de Avellaneda. "El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos", señaló, entre otras insólitas declaraciones, el timonel del Rojo en territorio paraguayo.

Por otra parte, la prioridad en la U y Azul Azul, encabezados por su presidente Michael Clark, ha estado en garantizar el bienestar de los hinchas heridos y la liberación de los detenidos en el Libertadores de América, pero en paralelo a ello la ANFP tomó parte y actuó con algo que puede ser un salvavidas para el elenco estudiantil ante Conmebol.

😲 Pablo Milad salió en rescate de U de Chile ante Conmebol

Y es que de acuerdo a la información de La Tercera en esta jornada de viernes, el timonel del ente rector del fútbol chileno no habría quedado ajeno a toda esta situación entre la U e Independiente y decidió actuar para defender los intereses del club chileno.

Según el matutino, Pablo Milad se puso en contacto directo con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, para hacerle notar que la responsabilidad mayor en los incidentes en el estadio Libertadores de América fue de Independiente, en su calidad de club organizador del compromiso ante la U.

🔳 ¿Qué le manifestó Milad a Alejandro Domínguez?

Milad expuso a Alejandro Domínguez que es el elenco de Avellaneda quien debía estar a cargo de la seguridad del evento deportivo, tal como se ha manifestado de parte de otros entendidos en la materia.

Junto con ello, el timonel de la ANFP también planteó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad en el Libertadores de América, factor que desencadenó en la terrible noche que se vivió el pasado miércoles en Avellaneda.

✍️ ¿Cuándo podría haber una resolución del caso de parte de Conmebol?

Tal como se ha señalado en las últimas horas, la resolución de Conmebol por la cancelación del duelo entre Independiente y Universidad de Chile puede tomar varios días, debido a que deben atender los descargos de ambos equipos y luego evaluar las medidas a tomar.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

⚔️ Rival: Everton

📅 Fecha: Domingo 24 de agosto

🕕 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Nacional

