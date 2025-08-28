En U de Chile esperarán hasta último momento a uno de sus lesionados para afrontar el Superclásico

Solo quedan un par de días para que llegue el fin de semana, uno que tendrá como plato fuerte para el fútbol chileno la edición 198 del Superclásico entre la U y Colo Colo, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Monumental y que cobra relevancia de ganar tanto para azules como albos.

En U de Chile han intentado despreocuparse un tanto de lo que ocurre con su participación en Copa Sudamericana para enfocarse de lleno en la preparación del cruce con el Cacique, donde pretenden tener el mejor plantel a disposición con el fin de buscar la victoria en Macul y mantener la pisada al líder Coquimbo Unido.

Por ello, es que en el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez quieren aguantar hasta último momento a uno de los lesionados que tienen en el equipo y ver si puede decir presente ante Colo Colo.

⚽ El titularísimo que la U quiere recuperar sí o sí ante Colo Colo

Hasta hace unos días, una de las posibles bajas que asomaba en U de Chile para el Superclásico era la del arquero Gabriel Castellón, aunque la situacion ha ido dando un giro a favor del golero.

Esto, porque según el perodista Marcelo Díaz en TNT Sports en el CDA esperarán hasta último minuto a Castellón, entendiendo que las molestias que sufrió en aquel infame duelo contra Independiente no fueron de tal gravedad y podría llegar a ponerse los guantes para atajar ante el Popular.

🤕 ¿Qué lesión afectó a Gabriel Castellón?

Luego de tener que abandonar en el entretiempo del duelo con Independiente, se conoció que Castellón habría padecido un desgarro en uno de sus isquiotibiales, lesión que finalmente no sería de tal gravedad y el ex Santiago Wanderers podría saltar a la cancha desde el arranque para el Superclásico.

🔄 ¿Quién puede reemplazar a Castellón en el Superclásico?

Ahora, en caso de que Castellón no alcance a recuperarse al 100%, lo más seguro que su lugar bajo los tres palos lo tome Cristopher Toselli.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

