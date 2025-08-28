Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

En U de Chile esperarán hasta último momento a uno de sus lesionados para afrontar el Superclásico

En la U empiezan a planificar de lleno el duelo ante Colo Colo y una de las intenciones que tienen en el cuadro azul es tener a todos sus titulares a disposición.

Foto: Photosport En U de Chile esperarán hasta último momento a uno de sus lesionados para afrontar el Superclásico
Felipe Rojas Davidson
Solo quedan un par de días para que llegue el fin de semana, uno que tendrá como plato fuerte para el fútbol chileno la edición 198 del Superclásico entre la U y Colo Colo, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Monumental y que cobra relevancia de ganar tanto para azules como albos. 

En U de Chile han intentado despreocuparse un tanto de lo que ocurre con su participación en Copa Sudamericana para enfocarse de lleno en la preparación del cruce con el Cacique, donde pretenden tener el mejor plantel a disposición con el fin de buscar la victoria en Macul y mantener la pisada al líder Coquimbo Unido. 

Por ello, es que en el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez quieren aguantar hasta último momento a uno de los lesionados que tienen en el equipo y ver si puede decir presente ante Colo Colo. 

 Imagen foto_00000018

⚽ El titularísimo que la U quiere recuperar sí o sí ante Colo Colo

Hasta hace unos días, una de las posibles bajas que asomaba en U de Chile para el Superclásico era la del arquero Gabriel Castellón, aunque la situacion ha ido dando un giro a favor del golero. 

Esto, porque según el perodista Marcelo Díaz en TNT Sports en el CDA esperarán hasta último minuto a Castellón, entendiendo que las molestias que sufrió en aquel infame duelo contra Independiente no fueron de tal gravedad y podría llegar a ponerse los guantes para atajar ante el Popular. 

🤕 ¿Qué lesión afectó a Gabriel Castellón?

Luego de tener que abandonar en el entretiempo del duelo con Independiente, se conoció que Castellón habría padecido un desgarro en uno de sus isquiotibiales, lesión que finalmente no sería de tal gravedad y el ex Santiago Wanderers podría saltar a la cancha desde el arranque para el Superclásico.

🔄 ¿Quién puede reemplazar a Castellón en el Superclásico?

 Ahora, en caso de que Castellón no alcance a recuperarse al 100%, lo más seguro que su lugar bajo los tres palos lo tome Cristopher Toselli

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  • Fecha: Domingo 31 de agosto
  • Hora: 15:00 horas
  • Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
