En U de Chile quieren retener a como dé lugar a una de sus figuras

Antes del duelo en que Universidad de Chile superó a Unión Española en Santa Laura, una integrante de la Comisión Fútbol de la Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió a varios temas pensando en el mercado de pases. Tuvo palabras para el posible fichaje de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, pero también opinó sobre la posible partida de un jugador que sobresale en el equipo de Gustavo Álvarez.

🛫 ¿Cuál es el jugador que podría salir de U de Chile?

Matías Sepúlveda. Así fue consultada Cecilia Pérez, por una posible venta del jugador de 26 años y que este sábado anotó uno de los tantos en el triunfo de U de Chile.

🗣️ ¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre una venta de Matías Sepúlveda?

"Yo espero que no, no todavía. Sé que el jugador se lo merece, es uno de los mejores jugadores y siempre hay interés por futbolistas importantes como Matías (Sepúlveda) y no es el único. Queremos retenerlo por los desafíos de Copa Sudamericana y Campeonato Nacional". Cerró la directiva.

Sepúlveda festejando su gol ante U Española. Photosport

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Colo Colo?

📅 Fecha: Sábado 12 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de U de Chile.