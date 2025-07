En U de Chile se agrandan para el Superclásico frente a Colo Colo: “Tenemos todas las condiciones…”

Universidad de Chile recibirá este sábado a Colo Colo en la versión 197 del Superclásico en un partido pendiente correspondiente a la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2025.

Los azules no vencen desde el 2013 a los albos en condición de local, por ello, en el plantel están mentalizados en conseguir una victoria, la cual les permita recortar distancia con los líderes y meterse de lleno en la lucha por el título.

Rodrigo Contreras anticipó el Superclásico frente a Colo Colo

Así lo manifestó Rodrigo Contreras, quien en conversación con TNT Sports, no ocultó su deseo de quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional. “Ya se cortó una mala racha el año pasado y el sábado esperamos cortar la otra. Tenemos todas las condiciones para ganar el partido. Buscaremos cortar esa racha para meternos de lleno en la pelea por el liderato”, señaló.

“El año pasado me tocó convertir a Colo-Colo en los dos partidos que enfrenté con Everton. Fueron partidos atípicos porque tuvimos que jugar con expulsados, pero pude convertir. Esperamos que el sábado se repita”, añadió.

Por último, recordó su gol en el Clásico Universitario, el cual le permitió a los azules derrotar en la agonía a Universidad Católica. “Me marcó mucho el gol. Esos goles quedan en el corazón de la gente. Hasta el día de hoy me lo hacen saber, me mandan los videos y lo recuerdan. Fue un gol que quedará marcado en mí y en la gente. Eso me acercó con los hinchas”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Colo Colo?

📅 Fecha: Sábado 12 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

