En U de Chile traspasan la presión a Colo Colo para el Superclásico: “Se ha dado vuelta la mano”

Cada vez falta menos para una nueva versión del Superclásico. Este domingo Universidad de Chile visitará a Colo Colo por la Fecha 22 del Campeonato Nacional en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Los azules, que vienen de caer ante Audax Italiano en su último partido por el torneo, quieren volver a sonreír. Por ello, confían en repetir lo hecho el año pasado y nuevamente sacar un buen resultado en el Estadio Monumental.

⚽ Nicolás Ramírez anticipó el Superclásico ante Colo Colo

En la antesala del compromiso fue Nicolás Ramírez quien tomó la palabra. En conversación con ESPN, el defensor indicó que “es una semana importante, por lo que significa el partido para nosotros y para el hincha del club. Es un partido aparte, los momentos de los equipos quedan en segundo plano, hay otra energía y yo, como jugador del club y haber hecho inferiores, me da un condimento especial diferente”.

El zaguero, además, valoró el fin a las negativas rachas ante Colo Colo tanto en el estadio Monumental como en el Nacional. “Ya van dos años donde se ha podido dar vuelta la mano, han sido partidos favorables. Y sí, se siente algo especial, y hoy en día, estando en este plantel, siento que hay un aura, un ambiente y una forma de vivirlo diferente”, señaló.

Por último, Ramírez aseguró que la U seguirá luchando por el título pese a la distancia que tienen con Coquimbo Unido. “Todavía, matemáticamente y con partidos por delante, tenemos posibilidades y lo vamos a luchar hasta el final”, cerró.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.