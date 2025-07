"Es volver a ser jugador de fútbol": la sincera autocrítica de Javier Altamirano antes de enfrentar a Colo Colo

Javier Altamirano será uno de los nombres a seguir en el Superclásico de este sábado entre Universidad de Chile y Colo Colo. El volante azul, que arribó como refuerzo esta temporada, habló con honestidad sobre su rendimiento en el primer semestre y sorprendió con una autocrítica directa.

"Regularidad. Es algo que me ha costado este primer semestre, ser constante en todos los partidos, trascender en todos los partidos, pero me lo tomo con tranquilidad al tener un semestre muy intenso luego de un año sin competir. Es volver a ser jugador de fútbol", confesó el ex Huachipato.

🔵 Altamirano y su primer Superclásico: "Estoy muy motivado"

Altamirano no escondió su entusiasmo de cara al duelo frente al archirrival. "Como grupo, estamos con muchas ganas de enfrentar a Colo Colo. Es mi primer clásico, estoy muy motivado", señaló, sin confiarse por el irregular presente albo.

"Ellos tienen sus problemas, igual el partido con Católica es atípico por el estado de la cancha, pero nos enfocamos netamente en nosotros. Lo tomamos como un partido muy importante, pero nos enfocamos en lo nuestro", dijo el jugador, quien también remarcó la necesidad de sumar para seguir arriba en la tabla.

"Es incómodo porque la U siempre tiene que estar arriba. Si ganamos, quedaremos segundos o terceros. Vamos partido a partido, buscando estar arriba, que es lo que queremos, y optar al título", indicó.

🔥 El respaldo de Álvarez y el posible arribo de Vargas

Además, Altamirano tuvo palabras para el DT Gustavo Álvarez, con quien tiene una relación especial desde sus días en Huachipato: "A cada jugador lo llena de confianza la que le da el entrenador. Tenemos confianza con base en lo que hicimos en Huachipato. Me ayuda mucho, por estar un año sin jugar. Me pone feliz trabajar con él y su cuerpo técnico".

Finalmente, evitó entrar en rumores, pero dejó abierta la puerta a un posible nuevo compañero: "Es una persona muy importante a nivel nacional, cada jugador que suena nos pone feliz, pero eso es parte de la gerencia deportiva. Ojalá ayudar en todo sentido", respondió sobre el eventual arribo de Eduardo Vargas.

🗓️ ¿Cuándo se juega el clásico entre la U y Colo Colo?

Este sábado 12 de julio en el Estadio Nacional.

📺 ¿Dónde ver el partido entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

🔥 ¿Javier Altamirano será titular en el Superclásico?

Todo indica que sí, aunque Gustavo Álvarez definirá la oncena en las últimas prácticas.