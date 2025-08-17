Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

ESCÁNDALO: Barristas de U de Chile lanzaron pirotecnia a la cancha y detuvieron duelo con Audax

Les prohibieron la entrada de elementos de animación al estadio.

Foto: Captura ESCÁNDALO: Barristas de U de Chile lanzaron pirotecnia a la cancha y detuvieron duelo con Audax
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Un escándalo se vivió en el duelo de U de Chile con Audax Italiano: un grupo de barristas lanzaron elementos pirotécnicos a la cancha del estadio Nacional, deteniendo el compromiso.

Los proyectiles cayeron cerca del arco sur del recinto de Ñuñoa, el que estaba defendiendo el arquero Gabriel Castellón.

❓ ¿Por qué barristas de U de Chile lanzaron elementos pirotécnicos?

Debe haber una investigación para ello: no obstante, se presume que fue por la prohibición de las autoridades de llevar al estadio elementos de animación, tales como bombos y lienzos.

De hecho, esto mismo ocurrió en 2023 en el clásico universitario en Concepción, cuando por el mismo motivo, la barra de U de Chile obligó a la suspensión del encuentro.

😱 ¿Qué pasó con el partido de U de Chile vs Audax Italiano?

El partido continuó: solo estuvo paralizado unos minutos, pero el juez Piero Maza decidió continuar con el compromiso.

🔗 ¿Dónde seguir el duelo de U de Chile vs Audax Italiano?

Para seguir el duelo de U de Chile vs Audax Italiano debes ingresar al Minuto a Minuto de Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile