ESCÁNDALO: Barristas de U de Chile lanzaron pirotecnia a la cancha y detuvieron duelo con Audax

Un escándalo se vivió en el duelo de U de Chile con Audax Italiano: un grupo de barristas lanzaron elementos pirotécnicos a la cancha del estadio Nacional, deteniendo el compromiso.

Los proyectiles cayeron cerca del arco sur del recinto de Ñuñoa, el que estaba defendiendo el arquero Gabriel Castellón.

⚽️ | La imagen que no queríamos ver:



Al minuto 11' del U. de Chile vs Audax Italiano lanzaron pirotecnia desde la galería sur a la cancha, cerca del arco de Gabriel Castellón.#LigadePrimeraItaú #VamosLaU pic.twitter.com/wnpeDexFwZ — Diana Allendes (@allendesdb) August 17, 2025

❓ ¿Por qué barristas de U de Chile lanzaron elementos pirotécnicos?

Debe haber una investigación para ello: no obstante, se presume que fue por la prohibición de las autoridades de llevar al estadio elementos de animación, tales como bombos y lienzos.

De hecho, esto mismo ocurrió en 2023 en el clásico universitario en Concepción, cuando por el mismo motivo, la barra de U de Chile obligó a la suspensión del encuentro.

😱 ¿Qué pasó con el partido de U de Chile vs Audax Italiano?

El partido continuó: solo estuvo paralizado unos minutos, pero el juez Piero Maza decidió continuar con el compromiso.

🔗 ¿Dónde seguir el duelo de U de Chile vs Audax Italiano?

Para seguir el duelo de U de Chile vs Audax Italiano debes ingresar al Minuto a Minuto de Al Aire Libre.