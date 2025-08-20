Escándalo en Avellaneda: Hinchas de U de Chile desatan incidentes en la Sudamericana

Vergüenza total: Hinchas de U de Chile protagonizaron incidentes con los de Independiente, en el duelo que ambos elencos disputan en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

😱 Incidentes de hinchas de la U de Chile vs Independiente

Lo primero ocurrió dentro del estadio: fanáticos de U de Chile, ubicados en la bandeja más alta del sector sur del estadio, comenzaron a lanzar todo tipo de objetos a los barristas locales, incluido bolsas con líquidos.

Esto generó algunas respuestas y corridas detrás del arco sur, todo esto mientras se jugaba el partido.

Lo peor es que afuera del recinto también se reportaron incidentes entre hinchas de U de Chile e Independiente, en una conducta reprochable de ambas partes.

😡 Hinchas de la U de Chile no pudieron ser desalojados en Avellaneda

La orden fue clara: desalojar a los hinchas azules. Sin embargo, los fanáticos se resisten y, por altoparlante, se anunció que si no abandonan el estadio, será la propia Universidad de Chile la sancionada.

En paralelo, el partido se mantiene suspendido en un ambiente de máxima tensión.

❌ ¿Qué castigo le puede caer a la U de Chile?

Esto le puede generar un castigo a U de Chile y, principalmente, a sus hinchas en la Copa Sudamericana, sobre todo cuando actúen en condición de visita.

Un ejemplo es el de Colo Colo, que no puede llevar hinchas a Argentina tras disturbios de sus fanáticos en la Copa Libertadores 2022 contra River Plate en el estadio Más Monumental y en las calles de Mendoza en 2024 en la previa del compromiso con Godoy Cruz.

Además, Conmebol puede aplicar una millonaria multa a U de Chile por esta situación.

🥺 Problemas con la barra de la U de Chile también en nuestro país

En el último partido ante Audax Italiano en el estadio Nacional, U de Chile sufrió con el comportamiento de sus hinchas: lanzaron fuegos de artificio a la cancha y uno de ellos casi le llega al portero Gabriel Castellón.

El contexto eran quejas del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y un fuerte operativo policial en la previa del partido, pero el mal comportamiento de los fanáticos llegó igual.

🔗 ¿Dónde seguir el duelo de Independiente vs U de Chile?

