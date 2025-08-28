“Estamos obligados a ganar”: En U de Chile apuestan todas sus fichas ante Colo Colo

Universidad de Chile continúa trabajando de cara al Superclásico 198. Los azules visitarán este domingo a Colo Colo con la obligación de ganar para no seguir cediendo terreno en el Campeonato Nacional.

En el Centro Deportivo Azul son conscientes de aquello. Así al menos lo manifestó Lucas Assadi, quien en la conferencia previa al duelo ante los albos, reconoció que necesitan sumar de a tres en el Estadio Monumental para seguir en carrera en la lucha por el título.

🔵 En U de Chile están mentalizados con el triunfo

El diez de los azules comenzó diciendo que “es una semana distinta netamente por ser el mayor clásico del fútbol chileno. Se entrena y se siente de una manera diferente, y por lo que pasó el año pasado (romper la racha en el Monumental) no sé si vamos más relajados, vamos de la misma manera. Es una semana diferente y se hace sentir desde el primer entrenamiento”.

“Pasó poco más de un año desde que se rompió esa racha y nosotros estamos obligados a ganar este partido no solo porque es el clásico, sino que también por la tabla. En este momento no dependemos de nosotros como todos saben, pero sí es una obligación ganar el partido que viene y todos los que quedan”, agregó.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

