Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

“Estamos obligados a ganar”: En U de Chile apuestan todas sus fichas ante Colo Colo

Lucas Assadi, principal figura de los azules, anticipó el Superclásico en el Estadio Monumental.

Foto: Photosport “Estamos obligados a ganar”: En U de Chile apuestan todas sus fichas ante Colo Colo
Bastián Catalán
Llévatelo:

Universidad de Chile continúa trabajando de cara al Superclásico 198. Los azules visitarán este domingo a Colo Colo con la obligación de ganar para no seguir cediendo terreno en el Campeonato Nacional.

En el Centro Deportivo Azul son conscientes de aquello. Así al menos lo manifestó Lucas Assadi, quien en la conferencia previa al duelo ante los albos, reconoció que necesitan sumar de a tres en el Estadio Monumental para seguir en carrera en la lucha por el título.

Imagen foto_00000018

🔵 En U de Chile están mentalizados con el triunfo

El diez de los azules comenzó diciendo que “es una semana distinta netamente por ser el mayor clásico del fútbol chileno. Se entrena y se siente de una manera diferente, y por lo que pasó el año pasado (romper la racha en el Monumental) no sé si vamos más relajados, vamos de la misma manera. Es una semana diferente y se hace sentir desde el primer entrenamiento”.

“Pasó poco más de un año desde que se rompió esa racha y nosotros estamos obligados a ganar este partido no solo porque es el clásico, sino que también por la tabla. En este momento no dependemos de nosotros como todos saben, pero sí es una obligación ganar el partido que viene y todos los que quedan”, agregó.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  • Fecha: Domingo 31 de agosto
  • Hora: 15:00 horas
  • Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Universidad de Chile