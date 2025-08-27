Exfigura de Colo Colo propone sanción ejemplar: eliminar a U de Chile e Independiente de la Sudamericana

U de Chile recién se recupera de la barbarie que vivió en Avellaneda ante Independiente, cuando barristas del equipo local agredieron brutal y cobardemente a los visitantes, tras provocaciones de lado y lado.

Sobre este tema y en la previa del Superclásico del fútbol chileno, una exfigura de Colo Colo opinó sobre el tema y consideró que tanto Azules como argentinos deben ser eliminados de la Copa Sudamericana.

😱 El castigo ejemplar que un ex Colo Colo exige para U de Chile

Se trata de Lucas Wilchez, quien en diálogo con TNT Sports señaló: "Para mí tendría que haber una sanción que marque un precedente para los dos equipos y te aseguro que después lo van a pensar dos veces antes de hacer lío. Una opinión muy personal: me gustaría que metan presos a todos los que hicieron daño, de Independiente o la U, y después que los dejen a los dos fuera. Yo creo que eso va a marcar un precedente en el fútbol".

"Esto que pasó en Avellaneda para mí fue muy triste. La realidad es que la gente de la U ha sufrido mucho. La gente genuina hincha que fue a ver al club se encontró con una película de terror. Lo han pasado muy mal, gente que no tiene nada que ver. Me pone mal ver a la gente de la U pasándola muy mal", añadió.

"Esto se inició por 20 personas que van a hacer lío. Lamentablemente por 20 o 40 pagan todos. Los hinchas de Independiente también", sentenció.

📅 ¿Cuándo se define la suerte de U de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana?

El próximo 3 de septiembre se definirá al clasificado entre U de Chile e Independiente: los descargos de los clubes tenían plazo hasta este miércoles 27 de agosto y ambos elencos fueron citados a las oficinas de la Conmebol para una audiencia.

🔗 ¿Dónde conocer las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre están todas las noticias de U de Chile.