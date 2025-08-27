Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Exfigura de Colo Colo propone sanción ejemplar: eliminar a U de Chile e Independiente de la Sudamericana

U de Chile conocerá la próxima semana el veredicto de la Conmebol.

Foto: Photosport Exfigura de Colo Colo propone sanción ejemplar: eliminar a U de Chile e Independiente de la Sudamericana
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

U de Chile recién se recupera de la barbarie que vivió en Avellaneda ante Independiente, cuando barristas del equipo local agredieron brutal y cobardemente a los visitantes, tras provocaciones de lado y lado.

Sobre este tema y en la previa del Superclásico del fútbol chileno, una exfigura de Colo Colo opinó sobre el tema y consideró que tanto Azules como argentinos deben ser eliminados de la Copa Sudamericana.

😱 El castigo ejemplar que un ex Colo Colo exige para U de Chile

Se trata de Lucas Wilchez, quien en diálogo con TNT Sports señaló: "Para mí tendría que haber una sanción que marque un precedente para los dos equipos y te aseguro que después lo van a pensar dos veces antes de hacer lío. Una opinión muy personal: me gustaría que metan presos a todos los que hicieron daño, de Independiente o la U, y después que los dejen a los dos fuera. Yo creo que eso va a marcar un precedente en el fútbol".

"Esto que pasó en Avellaneda para mí fue muy triste. La realidad es que la gente de la U ha sufrido mucho. La gente genuina hincha que fue a ver al club se encontró con una película de terror. Lo han pasado muy mal, gente que no tiene nada que ver. Me pone mal ver a la gente de la U pasándola muy mal", añadió.

"Esto se inició por 20 personas que van a hacer lío. Lamentablemente por 20 o 40 pagan todos. Los hinchas de Independiente también", sentenció.

📅 ¿Cuándo se define la suerte de U de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana?

El próximo 3 de septiembre se definirá al clasificado entre U de Chile e Independiente: los descargos de los clubes tenían plazo hasta este miércoles 27 de agosto y ambos elencos fueron citados a las oficinas de la Conmebol para una audiencia.

🔗 ¿Dónde conocer las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre están todas las noticias de U de Chile.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile