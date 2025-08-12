Fabián Hormazábal revela la receta de la U para llegar de la mejor forma ante Independiente

U de Chile recuperó confianza luego de golear a Unión Española en el Estadio Nacional el pasado sábado, un empujón que le llegó a los azules a tiempo para preparar en buen pie el importante duelo con Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La U se repuso a costa de los hispanos volviendo a mostrar un buen nivel colectivo e individuales, aspecto fundamental y que contrasta con el dubitativo presente que vive Independiente, que no ha podido ganar tras cuatro fechas en el Clausura argentino.

Por ello, es que en el plantel de los azules manifestaron el sólido momento que cargan para enfrentar al Rojo de Avellaneda, dando algunas claves que han ayudado a poder llegar bien parados al partido.

🔵 Explican la clave de U de Chile para enfrentar con optimismo a Independiente

Uno de los pilares de esta Universidad de Chile es el lateral derecho Fabián Hormazábal, quien detalló cuáles han sido las claves del elenco laico para poder enfrentar con una cuota de optimismo esta llave ante Independiente.

En diálogo con AS Chile, Hormazábal señaló que: "Seguimos avanzando, seguimos creciendo como grupo y equipo, a nivel personal va de la mano con lo que es lo grupal, lo grupal saca lo mejor individual".

"Estar en un club tan grande como la U también te da eso también, que también te exige, espero seguir respondiendo y estar a la altura", agregó sobre el rendimiento personal que lo ha hecho adueñarse de la banda derecha en el club universitario.

⚽ ¿Cómo llega la U a enfrentar a Independiente?

Si bien le ha costado tener la regularidad del primer semestre en cuanto a resultados a favor, la U pudo recuperarse a tiempo con una sólida goleada sobre Unión Española previo a enfrentar esta ida ante Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

📋 ¿Cuál será la formación de U de Chile vs Independiente?

A la espera que haya una definición de parte del técnico Gustavo Álvarez, este ha ensayado una formación con 3-5-2 que incluye el regreso de Nicolás Ramírez al once titular. La alineación probable será con: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Independiente?

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

