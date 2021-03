Federico Valdés: No entiendo cómo Dudamel puede quejarse y seguir adelante entrenando

Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul, dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el presente de Universidad de Chile tras la compleja temporada 2020 y sobre la planificación de cara al Campeonato 2021, y manifestó su sorpresa por el reclamo del técnico venezolano Rafael Dudamel, quien acusó que no fue tomado en cuenta en la formación del plantel.

"Me sorprende, no entiendo como puede quejarse que no le hagan caso y no tiene el plantel que pidió y seguir adelante entrenando. Eso tiene más aristas que mirado desde afuera no se conocen, pero nunca me tocó ver una cosa así al comienzo del campeonato. A veces unos dicen 'no es el jugador que quería' cuando avanzan las fechas, pero el campeonato no ha empezado todavía", explicó.

Valdés, actualmente rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), recordó que en su época al mando de la U nunca vio una situación similar, porque ellos no imponían jugadores a los entrenadores.

"La decisión final era del directorio, ellos representan a los accionistas y los técnicos duran poco, una mala campaña hace que duren poco, o una buena, como pasa con la UC. Pero uno no puede imponerle jugadores a un técnico. Tiene que haber un grado de acuerdo y concenso. El técnico es el que toma la decisión. Nosotros nunca nos metimos en el equipo que arma el técnico. El que pone los nombres es el técnico. Nosotros a lo más podíamos evaluar y cambiar al entrenador", precisó.

Además, también apuntó a la situación de Azul Azul con dos gerentes deportivos, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas.

"No es la manera en que nos organizamos, hay diferencias. Tiene que ser un gerente deportivo, pueden haber dos personas, pero uno tiene que ser jefe del otro. Y también era un empleado del club, no era un integrante más en el directorio", detalló.

Finalmente, Valdés afirmó que no tiene pensado tener un rol directivo en la U a futuro: "Soy rector en una universidad que me quita 60 horas a la semana. Prefiero ser hincha, es mucho más entretenido".