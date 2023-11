Franco Calderón: Llegó una propuesta de la U, pero no hay nada cerrado

El zaguero argentino Franco Calderón reconoció contactos para transformarse en refuerzo de Universidad de Chile de cara a la temporada 2024, aunque aclaró que de momento no hay nada cerrado.

"Hasta ahora, nada cerrado. Solo son rumores nada más", dijo Calderón en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Llegó la propuesta, pero de momento no hay nada cerrado. No te puedo dar mucha información, no la sé de momento", añadió Calderón, quien dejó ver que conoce a la U.

Calderón, de 25 años, actúa como zaguero y ha hecho toda su campaña como profesional en Unión de Santa Fe, club donde se formó y donde juega en el primer equipo desde 2018 sumando un total de 131 partidos