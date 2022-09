Gerente deportivo de la U: Hubo gente de la UC que no creyó en Martín y generó molestia

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, se refirió al conato entre los jugadores del elenco azul y los futbolistas de Universidad Católica luego de que el arquero Martín Parra se viera afectado por el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de fanáticos del elenco cruzado.

"No quiero hablar de nombres propios, pero hubo jugadores de ellos que no creyeron en Martín y que tomaron una actitud que generó molestia, porque nuestra primera preocupación fue Martín. Hubo jugadores de ellos que sí se preocuparon, pero la del resto fue una actitud reprochable", dijo el funcionario azul a la prensa.

Mayo no se dio por enterado de la resolución tomada por la Federación de Fútbol, la cual decidió jugar el resto del partido válido por las revanchas de los cuartos de final de Copa Chile, por lo que habló sobre supuestos.

"Me parece que sería una injusticia deportiva tremenda en un partido que partió con un córner que no era, después con un penal que a mi parecer, no es penal. Y después se da lo de Martín, donde nos vemos totalmente perjudicados", dijo.

"Me descolocan lo que me dicen, no sé si es oficial. Lo tendremos que ver, porque toda nuestra planificación estaba armada", añadió.

"Uno se pone sobre todas las opciones, y dentro de las bases estaba y está una opción que es una decisión extraordinaria. Y esta era una situación extraordinaria, un caso fuera de lo común donde quizás corresponde tomar la decisión más sensata apelando a la salud de nuestro arquero, a tener seguridad en los estadios", complementó.

"Más que dar por ganador a la U, era pasar la llave, porque no hay justicia deportiva en jugar o ir a penales. Lo que esperamos es que la U pase de fase. Nos habíamos preparado para ello para jugar ayer y no tenemos alguna culpa de lo que pasó, y así poder concentrarnos en el Campeonato Nacional, y luego cuando sean las semifinales de Copa Chile, pensar en eso", cerró.