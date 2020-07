Gino Cofré: Me dicen ídolo por los goles a Colo Colo, pero ídolo es Salas

El ex delantero de Universidad de Chile y otros varios clubes del fútbol nacional Gino Cofré recordó los goles que le anotó a Colo Colo en 1992 y contó que los hinchas azules aún le recuerdan esos goles, aunque dice que está lejos de ser un ídolo.

"Todos me llaman ídolo por ese partido, pero yo no me lo tomo así. Ídolo es Marcelo Salas. Claro que es lindo que a uno lo recuerden. Además, en el contexto que llegábamos fue espectacular. Imagínate que ellos venían de ganarlo todo, pero nosotros formamos un buen grupo y les ganamos muy bien", contó a Las Últimas Noticias.

"Ese día, entre Margas y Pizarro me levantaron a patadas, pero no pasa nada", añadió Cofré, quien cumplió un sueño al jugar por la U.

"Siempre fui a la barra del Chunco Martínez y después ser protagonista de un clásico, es un sueño hecho realidad. Siempre quise jugar en la U, pero por esas cosas de la vida no se había dado la oportunidad", completó.

Cofré también tuvo palabras para su paso por Cobresal y contó una anécdota: "Por mí se fue a Suiza. Es verdad. Cobresal no quería venderlo, pero como llegué yo, y también hacía goles, le dieron la pasada a Iván. Ustedes creen que estoy bromeando", aseguró.