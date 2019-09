Gonzalo Collao y su partida a Extremadura: No es opción quedarme toda la vida en la U sin jugar

El joven arquero de Universidad Chile, Gonzalo Callao, que a fin de temporada partirá a Extremadura Unión Deportiva de la Segunda División de España, justificó su decisión en diálogo con Al Aire Libre PM.

"Son posibilidades que se presentan pocas veces. La U es un club muy grande, pero uno dice 'quiero jugar en la U' y lamentablemente no se da. No es una opción quedarme toda la vida en la U sin jugar", nos dijo el futbolista de 22 años.

"Ir para allá y que exista una posibilidad real y muchas chances de poder jugar me llama mucho más la atención", agregó el jugador que ha sido considerado por Reinaldo Rueda en más de una nómina de la selección chilena.

Si bien, la información era que el jugador iba a la filial de Extremadura UD, nos aclaró que va al primer equipo.

Considerando esto, Collao le respondió al integrante de Azul Azul Rodrigo Goldberg quien preguntó ¿Es mejor irse a jugar a la Tercera División en Europa o pelear un puesto de titular en la Universidad de Chile?

"Eso hay que preguntárselo a él. El sabrá por qué lo dijo, por qué lo piensa. No quiero ser dueño de palabras que no son mías", indicó.

"Uno es jugador del club y siempre va a querer jugar. Todos los chicos quieren debutar y si no se da la posibilidad no significa que vas a ser menos hincha o a querer menos la camiseta", agregó.

Finalmente, el portero de 22 años aseguró que "no querer jugar en la U no significa que sea alguien que no quiera o ame a la U, yo amo y quiero a la U y siempre querré que le vaya bien. Pero yo debo ser realidad siendo arquero necesito posibilidad de jugar y quiero hacerlo, en Europa se abrió una opción y la tomé".