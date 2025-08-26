“Hablé con Correa…”: Marcelo Díaz aclara polémica con Colo Colo previo al Superclásico

Marcelo Díaz está en el centro de la polémica en la previa del Superclásico. Esto porque un gesto del capitán de Universidad de Chile se viralizó en redes sociales, lo que incluso provocó una dura respuesta del delantero de Colo Colo, Javier Correa.

El mediocampista de los azules fue consultado por los albos durante la conferencia de prensa de este miércoles, momento en el que mira hacia abajo. Esto fue interpretado como una burla contra su archirrival debido al momento que atraviesan en el Campeonato Nacional.

Sin embargo, debido al revuelo que causó, el volante salió a aclarar lo ocurrido y aseguró que nunca quiso mofarse del Cacique.

🗣️ La explicación de Marcelo Díaz sobre lo ocurrido en conferencia de prensa

En diálogo con Radio ADN, Díaz comenzó diciendo que “han querido generar un conflicto donde no lo hay. Mi intención es aclarar el tema lo antes posible, principalmente por lo que pasó en Avellaneda y porque viene un Superclásico”.

“Caneo, que es el periodista que me hizo la pregunta, estaba mirando para abajo. Y yo le pregunto por qué estaba así. Se genera un revuelo por el gesto que yo hago”, agregó.

😮 Marcelo Díaz conversó con Javier Correa

Por otra parte, el capitán de Universidad de Chile reveló que conversó con Javier Correa, quien le respondió en duros términos, y que pudieron aclarar lo ocurrido.

“Hablé con Javier Correa y me dijo que estaba todo bien. Eso, eso me dijo. Lo hacen hablar sin saber lo que había pasado y le hicieron pisar el palito. El periodista le hace la pregunta cizañeramente”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.