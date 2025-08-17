“Hay que hacer trampa”: La insólita amenaza de Independiente a U de Chile para la revancha

Independiente atraviesa un complejo momento. El Rojo suma siete partidos sin triunfos y su entrenador, Julio Vaccari, está contra las cuerdas, por lo que una posible eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile podría costarle el puesto.

El estratega argentino es consciente que tiene que dejar en el camino a los azules para mantenerse en el cargo, sobre todo después de la derrota frente a Vélez por la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, en la antesala de la revancha de los octavos de final ante la U, el DT lanzó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

🗣️ ¿Qué dijo el DT de Independiente sobre la revancha ante U de Chile?

En la conferencia de prensa posterior a la caída frente a Vélez Sarsfield, Julio Vaccari fue consultado por el partido de vuelta ante Universidad de Chile, donde Independiente está obligado a ganar para seguir avanzando luego de la derrota por la cuenta mínima en el Estadio Nacional.

Allí, el entrenador sorprendió a todos lanzando una insólita, pero potente declaración. “El miércoles hay que ganar porque en el fútbol mandan los resultados, no hay que mejorar nada futbolístico, hay que ganar. Hay que hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival”, dijo el DT del Rojo.

🤔 ¿Qué es hacer trampa para Julio Vaccari?

Vaccari fue consultado por los periodistas presentes a qué se refería con “hacer trampa” para lograr la clasificación y su respuesta no dejó a nadie indiferente.

“No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay camino, no hay manera, eso no se evalúa. Por lo menos para los entrenadores no hay que evaluarlo, entonces vamos a buscar la manera de ganar como sea”, completó.