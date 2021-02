Héctor Hoffens: Dudamel no tiene la capacidad para dirigir a la U

El ex puntero de Universidad de Chile Héctor Hoffens dijo estar conforme con los refuerzos que ha sumado el elenco azul de cara a la temporada 2021, aunque manifestó sus dudas en torno a lo que pueda aportar el técnico venezolano Rafael Dudamel desde la banca.

"Se trajeron seis refuerzos de buen nivel. La gran duda que está instalada es si el entrenador será capaz de hacer jugar al equipo con un nivel decente. Personalmente creo que si no dio con una idea de juego en el último torneo, es difícil que lo logre al corto plazo y con tantas caras nuevas", dijo Hoffens a El Mercurio.

"No tiene capacidad para dirigir a la U. Esta llave ante San Lorenzo va a pasar exclusivamente por la inspiración de los jugadores. En el torneo local no se le puede dar más de cinco fechas para ver su mano en un equipo que uno supone él también participó en su armado", añadió.

Víctor Hugo Castañeda, en tanto, comentó la llegada de los refuerzos: "No es fácil ponerse la camiseta de la U. No es igual y lo digo con respecto, que ponerse la de La Calera. Dudamel no la tiene fácil. Es difícil la serie ante San Lorenzo. Exigirle que entre a la fase de grupos de la Libertadores no creo que sea correcto, pero sí tiene la obligación de pelear el torneo local", expresó el ex mediocampista.

"La hinchada va a querer resultados y se los va a cobrar luego de esta poda que le tocó vivir. Cañete tendrá la responsabilidad de suplir a Montillo, una presión que deberá manejar", añadió quien también fuera técnico de los azules.