Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Hincha de la U de Chile que estuvo grave en Avellaneda recibe alta y prepara su regreso a Chile

Gonzalo Alfaro, el fanático azul que luchó por su vida tras el accidente en el estadio de Independiente, ya fue dado de alta y espera reencontrarse con su familia.

Foto: Olé Hincha de la U de Chile que estuvo grave en Avellaneda recibe alta y prepara su regreso a Chile
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile que fue empujado por barristas de Independiente en Avellaneda, recibió el alta médica del Hospital Fiorito y se encuentra listo para regresar a Chile tras superar un delicado proceso de recuperación. La noticia fue celebrada por familiares, amigos y la hinchada, que siguieron de cerca cada evolución del fanático.

El apoyo en redes sociales fue inmediato. Una cuenta de hinchas de la U publicó: "Sabemos que esto le afectó a muchos camaradas, pero estamos contigo, Gonzalo. Te mandamos un abrazo a ti y a tu familia. Paciencia, que pronto estarás en Chile".

Imagen foto_00000002

🏥 Hincha de la U recibe alta y evoluciona favorablemente

El propio Alfaro compartió un mensaje de agradecimiento que se viralizó: "Quiero dar las gracias por el apoyo, las oraciones, por todas las personas que se han preocupado por mí. Estoy evolucionando súper bien y pronto estaré con mi familia y mis hijas".

Con el alta médica, sólo faltan los trámites administrativos para que pueda volver a Chile. Mientras tanto, la noticia genera alivio y alegría entre los hinchas, que siguieron con atención cada etapa de su recuperación.

Temas #Deportes #Fútbol #Fuera de Juego #Universidad de Chile

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Universidad de Chile