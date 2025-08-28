Hincha de la U de Chile que estuvo grave en Avellaneda recibe alta y prepara su regreso a Chile

Gonzalo Alfaro, hincha de Universidad de Chile que fue empujado por barristas de Independiente en Avellaneda, recibió el alta médica del Hospital Fiorito y se encuentra listo para regresar a Chile tras superar un delicado proceso de recuperación. La noticia fue celebrada por familiares, amigos y la hinchada, que siguieron de cerca cada evolución del fanático.

El apoyo en redes sociales fue inmediato. Una cuenta de hinchas de la U publicó: "Sabemos que esto le afectó a muchos camaradas, pero estamos contigo, Gonzalo. Te mandamos un abrazo a ti y a tu familia. Paciencia, que pronto estarás en Chile".

🏥 Hincha de la U recibe alta y evoluciona favorablemente

El propio Alfaro compartió un mensaje de agradecimiento que se viralizó: "Quiero dar las gracias por el apoyo, las oraciones, por todas las personas que se han preocupado por mí. Estoy evolucionando súper bien y pronto estaré con mi familia y mis hijas".

Con el alta médica, sólo faltan los trámites administrativos para que pueda volver a Chile. Mientras tanto, la noticia genera alivio y alegría entre los hinchas, que siguieron con atención cada etapa de su recuperación.