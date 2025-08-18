Impacto en la hinchada: la U de Chile revela su nueva camiseta 2025
La U de Chile lanzó su nueva camiseta 2025 y ya genera reacciones encontradas. ¿Cómo es, cuánto cuesta y dónde comprarla? Aquí todos los detalles.
👕 El diseño de la nueva camiseta de la U de Chile 2025
Universidad de Chile presentó este lunes su tercera camiseta oficial para la temporada 2025. El diseño, elaborado por Adidas, llega en un tono fluorescente que revive la energía y estética de la recordada equipación de 2012.
La presentación incluyó un video protagonizado por jugadores y jugadoras de la institución, reforzando el concepto de identidad y tradición. Desde la marca señalaron: “Una historia que brilla. La leyenda está de vuelta, presentamos la nueva tercera camiseta de la U, que revive la energía de una era inolvidable”.
Ver esta publicación en Instagram
💰 ¿Cuál es el precio de la nueva camiseta de la U de Chile?
El precio de la nueva camiseta de Universidad de Chile es de $59.990 CLP.
Está disponible en todas las tallas oficiales de Adidas, tanto en versión masculina como femenina.
🛒 ¿Cómo comprar la nueva camiseta de la U de Chile?
La camiseta ya se encuentra disponible en:
- Adidas.cl → venta online directa.
- Tiendas Adidas oficiales → stock limitado en locales seleccionados.
- Tienda Azul (Universidad de Chile) → próximamente habilitada para socios e hinchas.
👉 Los fanáticos podrán adquirirla con despacho a domicilio y en puntos de venta físicos.
📅 El lanzamiento coincide con un momento decisivo para el equipo de Gustavo Álvarez, que se juega la clasificación en Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda. Una camiseta que llega con historia y simbolismo en medio de la ilusión azul.
❓ Es camiseta oficial de competencia o alternativa?
Es la tercera camiseta oficial de la temporada 2025.
🔵 Sigue todos los detalles de la U de Chile en el Campeonato Nacional y en Copa Sudamericana solo por Al Aire Libre.