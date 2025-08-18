Impacto en la hinchada: la U de Chile revela su nueva camiseta 2025

👕 El diseño de la nueva camiseta de la U de Chile 2025

Universidad de Chile presentó este lunes su tercera camiseta oficial para la temporada 2025. El diseño, elaborado por Adidas, llega en un tono fluorescente que revive la energía y estética de la recordada equipación de 2012.

La presentación incluyó un video protagonizado por jugadores y jugadoras de la institución, reforzando el concepto de identidad y tradición. Desde la marca señalaron: “Una historia que brilla. La leyenda está de vuelta, presentamos la nueva tercera camiseta de la U, que revive la energía de una era inolvidable”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por adidas Chile (@adidascl)

💰 ¿Cuál es el precio de la nueva camiseta de la U de Chile?

El precio de la nueva camiseta de Universidad de Chile es de $59.990 CLP.

Está disponible en todas las tallas oficiales de Adidas, tanto en versión masculina como femenina.

🛒 ¿Cómo comprar la nueva camiseta de la U de Chile?

La camiseta ya se encuentra disponible en:

Adidas.cl → venta online directa.

→ venta online directa. Tiendas Adidas oficiales → stock limitado en locales seleccionados.

→ stock limitado en locales seleccionados. Tienda Azul (Universidad de Chile) → próximamente habilitada para socios e hinchas.

👉 Los fanáticos podrán adquirirla con despacho a domicilio y en puntos de venta físicos.

📅 El lanzamiento coincide con un momento decisivo para el equipo de Gustavo Álvarez, que se juega la clasificación en Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda. Una camiseta que llega con historia y simbolismo en medio de la ilusión azul.

❓ Es camiseta oficial de competencia o alternativa?

Es la tercera camiseta oficial de la temporada 2025.

🔵 Sigue todos los detalles de la U de Chile en el Campeonato Nacional y en Copa Sudamericana solo por Al Aire Libre.