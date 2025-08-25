Independiente no se rinde: lanza campaña desesperada tras escándalo con U de Chile

Independiente lleva a cabo una medida desesperada para quedarse con el partido ante U de Chile y, de esa forma, con la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de los graves incidentes vividos la semana pasada en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

La medida desesperada de Independiente contra U de Chile

Independiente no se rinde: el club argentino lanzó una nueva campaña en redes sociales para contactar a sus socios y socias afectados por la parcialidad azul, en lo que parece ser un movimiento desesperado para revertir su complicada situación ante Conmebol.

El Rojo reveló que ya se comunicó con los hinchas que estuvieron en la Tribuna Pavoni Baja y Garganta número 1 durante la fatídica noche del miércoles 20 de agosto. Los sectores que quedaban justo debajo de donde se ubicaron los fanáticos de Universidad de Chile.

📊 ¿Cuántos testimonios recopiló Independiente contra U de Chile?

De las casi 400 respuestas recibidas hasta el momento, más de 90 socios reportaron haber sido agredidos por diversos proyectiles lanzados desde la tribuna visitante. El club de Avellaneda prometió seguir escuchando testimonios y comunicarse con cada uno para brindarles "asesoría legal y contención".

"Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto", reza el comunicado oficial del club argentino.

