Independiente sufre DURO REVÉS antes de jugar la revancha con U de Chile

Independiente sufrió un duro revés en la previa de la revancha contra U de Chile, ya que perdió por 2-1 ante Vélez en la Liga Argentina, torneo en el que no cosecha triunfos en el segundo semestre.

🇨🇱 Felipe Loyola fue protagonista en la derrota de Independiente

Felipe Loyola anotó el único tanto de su equipo en este partido, mediante lanzamiento penal, en los 76 minutos de juego.

⚽ Los goles de Vélez vs Independiente

Vélez también marcó solo desde los 12 pasos en este duelo: Dilan Godoy en los 35' y Braian Romero en los 84' fueron los autores de las conquistas.

📅 ¿Cuándo es la revancha de Independiente vs U de Chile?

La revancha de Independiente vs U de Chile será este miércoles a las 20:30 horas.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 20:30 horas

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)

