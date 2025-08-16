Independiente sufre DURO REVÉS antes de jugar la revancha con U de Chile
U de Chile se ilusiona con los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Independiente sufrió un duro revés en la previa de la revancha contra U de Chile, ya que perdió por 2-1 ante Vélez en la Liga Argentina, torneo en el que no cosecha triunfos en el segundo semestre.
🇨🇱 Felipe Loyola fue protagonista en la derrota de Independiente
Felipe Loyola anotó el único tanto de su equipo en este partido, mediante lanzamiento penal, en los 76 minutos de juego.
⚽ Los goles de Vélez vs Independiente
Vélez también marcó solo desde los 12 pasos en este duelo: Dilan Godoy en los 35' y Braian Romero en los 84' fueron los autores de las conquistas.
📅 ¿Cuándo es la revancha de Independiente vs U de Chile?
La revancha de Independiente vs U de Chile será este miércoles a las 20:30 horas.
-
Fecha: Miércoles 20 de agosto
-
Hora: 20:30 horas
-
Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)
