U de Chile se ilusiona con los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente sufre DURO REVÉS antes de jugar la revancha con U de Chile
Luís Felipe Labrín
Independiente sufrió un duro revés en la previa de la revancha contra U de Chile, ya que perdió por 2-1 ante Vélez en la Liga Argentina, torneo en el que no cosecha triunfos en el segundo semestre.

🇨🇱 Felipe Loyola fue protagonista en la derrota de Independiente

Felipe Loyola anotó el único tanto de su equipo en este partido, mediante lanzamiento penal, en los 76 minutos de juego.

⚽ Los goles de Vélez vs Independiente

Vélez también marcó solo desde los 12 pasos en este duelo: Dilan Godoy en los 35' y Braian Romero en los 84' fueron los autores de las conquistas.

📅 ¿Cuándo es la revancha de Independiente vs U de Chile?

La revancha de Independiente vs U de Chile será este miércoles a las 20:30 horas.

  • Fecha: Miércoles 20 de agosto

  • Hora: 20:30 horas

  • Estadio: Libertadores de América (Avellaneda)

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
