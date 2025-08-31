Insólita escena en el Monumental: U de Chile sorprende con agua bendita antes del Superclásico

Universidad de Chile quiere volver a abrazarse en el Estadio Monumental. Los azules visitarán a Colo Colo con el objetivo de repetir la actuación del año pasado, cuando lograron imponerse y poner fin a más de dos décadas sin triunfos en Macul.

Para ello, Gustavo Álvarez preparó algunos cambios en la formación. Sin embargo, no es a lo único que se aferran los universitarios, que sorprendieron con una insólita medida en la antesala del duelo ante los albos.

🙏 U de Chile adopta inédita medida para visitar a Colo Colo

En la antesala del Superclásico 198, previo al calentamiento previo de los equipos, se vio a un integrante del staff de Universidad de Chile en una acción que sorprendió a más de alguno.

Y es que el miembro del cuerpo técnico de los azules esparció agua bendita en la cancha de Colo Colo en una medida pocas veces vista en un campo de juego.

