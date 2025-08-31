Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Insólita escena en el Monumental: U de Chile sorprende con agua bendita antes del Superclásico

Uno de los miembros del cuerpo técnico tuvo un particular gesto en la antesala del duelo ante Colo Colo.

Foto: Photosport Insólita escena en el Monumental: U de Chile sorprende con agua bendita antes del Superclásico
Bastián Catalán
Universidad de Chile quiere volver a abrazarse en el Estadio Monumental. Los azules visitarán a Colo Colo con el objetivo de repetir la actuación del año pasado, cuando lograron imponerse y poner fin a más de dos décadas sin triunfos en Macul.

Para ello, Gustavo Álvarez preparó algunos cambios en la formación. Sin embargo, no es a lo único que se aferran los universitarios, que sorprendieron con una insólita medida en la antesala del duelo ante los albos.

🙏 U de Chile adopta inédita medida para visitar a Colo Colo

En la antesala del Superclásico 198, previo al calentamiento previo de los equipos, se vio a un integrante del staff de Universidad de Chile en una acción que sorprendió a más de alguno.

Y es que el miembro del cuerpo técnico de los azules esparció agua bendita en la cancha de Colo Colo en una medida pocas veces vista en un campo de juego.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
