Joaquín Larrivey: La derrota en el clásico mermó nuestra confianza

El delantero y goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, comentó el complejo momento que vive el elenco azul luego de sumar un punto de 15 posibles luego de perder el clásico y aseguró que aquel duelo ante Colo Colo mermó de manera drástica la confianza del plantel.

"La verdad es que no pensamos estar pasando por una situación así. Me parecía que todo iba para mejor y lamentablemente sacamos un punto de 15 que nos alejó completamente de la lucha por los primeros puestos, que era a lo que aspirábamos. No hay mucho misterios en lo que hay que hacer: seguir trabajando y encarar los partidos que quedan, que son un montón de la mejor manera", dijo el argentino en entrevista con El Mercurio.

"En mi diccionario no está la palabra conformarse, ni tampoco creo que la usen quienes están en un club como la U. Hay que ir partido a partido, no decir que hay que clasificar a la Libertadores, a la Sudamericana o que vamos por el título. El objetivo es claro: retomar nuestro nivel y las victorias para agarrar confianza. Cuando falten dos o tres partidos, ahí recién debemos plantearnos con las matemáticas a la mano a qué podemos aspirar", añadió.

Sobre las causas de este mal momento, Larrivey expresó que "se nos han lesionado muchos jugadores, perdimos un partido importante como el clásico y a partir de ahí, se mermó nuestra confianza, volvimos a ser el equipo con muchos altibajos dentro de un mismo partido, con pasajes buenos, malos y otros muy malos. Tenemos que retomar esa confianza".

Sobre Esteban Valencia, el ariete comentó que "lo veo con más ganas que antes de retomar ese juego que mostramos en su momento y que tenemos. Lo veo con ánimo y la mayor energía, al igual que su cuerpo técnico".

Y por último tuvo palabras para las negociaciones de su renovación, asegurando que aún no hay novedades.

"Yo estoy tranquilo, y entreno al máximo. Siento que soy un aporte para el equipo, he estado disponible en todos los partidos y vengo haciendo las cosas bien. Estoy feliz acá, disfrutando. Lo de mi contrato se lo dejo a mi representante", dijo.

"Cuando hay un acuerdo tienen que estar contentas las dos partes. Ojalá podamos llegar a buen puerto, y si no se da, agradecido y mirará para delante", completó.