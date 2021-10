Johnny Herrera: Da pena ver a la U en cancha, con jugadores y cuerpo técnico entregados

Johnny Herrera, ex capitán e ídolo de Universidad de Chile, lamentó la crisis deportiva que viven los azules, tras sumar siete partidos sin ganar (seis derrotas y un empate) y afirmó que "es penoso" ver la situación del club.

"Es bueno que salga el capitán de la U a dar la cara. En estas instancias, se tocan todos los entes del club, y más en la situación de la U hoy por hoy. No es desastroso, es penoso, da pena ver la U en cancha, con jugadores entregados, un cuerpo técnico entregado", comentó Herrera en TNT Sports.

Además, el retirado portero remarcó que había anticipado esta sítuación a comienzo de temporada, cuando la U quedó eliminada en Copa Chile al perder con Fernández Vial.

"Sin exagerar, he recibido hartas críticas, pero lo dije a principio de año cuando la U quedó eliminado con Fernández Vial. Al ver el plantel que tiene la U, la forma en que se conformó y la gente que lo conformó, dije que si la U seguía en ese ritmo, iban a terminar peleando el descenso. Está grabado, no lo estoy inventando ahora que el equipo no está bien", argumentó.

Finalmente, Herrera recalcó que el problema actual del plantel es que "tiene jugadores que no están a la altura y hay gente que quiere seguir, pero tuvo tantos problemas en este período y se terminan entregando, sin ganas de querer continuar".

"Es ver los rendimientos que trajeron este año, fue para compensar. Se necesitan dos jugadores por puesto y no fue. Este plantel se conformó pensando quizás en qué cosa. Da pena ver así a mi querida U", cerró el ex arquero.