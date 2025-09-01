Johnny Herrera destroza a Arturo Vidal tras el Superclásico: “Parecía un...”

El Superclásico 198 ya quedó en los libros, pero las reacciones siguen al rojo vivo. La derrota de la U de Chile por 1-0 frente a Colo Colo estuvo marcada por la expulsión de Franco Calderón a los 30 minutos, lo que obligó a los azules a jugar más de una hora con un hombre menos.

El propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, apuntó contra el arbitraje:

“El resultado pasó por el arbitraje. Yo creo que el arbitraje fue muy malo. Vi un árbitro con temor, con miedo, arbitrando acá (…) Si la de Calderón fue expulsión, la de Javier Correa era expulsión y eso marcaba el partido”, declaró tras la caída. Pero la crítica más dura llegó desde la vereda de un ídolo histórico de la U: Johnny Herrera.

🎙️ Johnny Herrera y su dardo a Arturo Vidal

En su rol de comentarista, el exarquero no escondió su molestia por lo ocurrido en el Monumental:

“Jugar setenta minutos con un jugador menos es dar demasiada ventaja y eso marca el trámite del partido. Es un hecho lamentable. Son cosas que pasan, siempre pasa algo”, señaló en TNT Sports.

Aunque reconoció que la U había iniciado mejor el duelo, fue categórico al analizar el momento clave:

“Con el correr del partido, el cambio clave fue la entrada de Aquino, cuando sale un jugador que parecía un estorbo… Perdón, cuando salió Vidal. La primera pelota que tocó dejó solo a Correa. Colo Colo corrigió y lo ganó bien, pero la diferencia fue la ventaja numérica por 70 minutos”, dijo.

❓ ¿Por qué se molestó la U de Chile con el arbitraje?

Michael Clark acusó un criterio desigual tras la expulsión de Franco Calderón y señaló que la de Javier Correa también era para roja.

👉 Sigue EN VIVO todo lo que dejó el Superclásico 198 Colo Colo vs U de Chile en Al Aire Libre.