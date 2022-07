Johnny Herrera: Los defensas de la U no están para Primera División

Johnny Herrera, histórico ex arquero y capitán de Universidad de Chile, criticó duramente a los azules tras la caída en el Superclásico ante Colo Colo, señalando que los defensas no tienen nivel para jugar en Primera División.

"Los defensas de la U no está para Primera División. (Marcelo) Morales no sabe marcar y (Daniel) Navarrete lo mismo por derecha. Con esta defensa se puede hacer poco, ojalá que se recuperen los lesionados. Tristemente, tenemos que ver la tabla para abajo porque no veo jugadores de Primera", apuntó en su análisis en TNT Sports.

Sus dardos no solo fueron a la defensa: "Me da pena ver a esta U, nunca había visto un plantel tan poco competitivo, ni siquiera cuando casi nos vamos a la quiebra en 2003".

"Los que más sufren son los hinchas, que ya no sé por qué vienen", agregó.

Aunque también matizó sus comentarios: "A estos cabros no los puedes culpar, no es su culpa. Bastián Tapia venía de jugar muy poco en la Primera B e Ignacio Tapia 'descendió' con Huachipato".

Finalmente, cuestionó las decisiones del técnico Diego López en Talca.

"Esperaba un poco más del profesor López, porque no me gustaron los cambios, los jugadores tienen que aprender a jugar con amarilla. Quedó en deuda con los cambios, debio sacar a Palacios mucho antes. No hizo los cambios cuando tenían que hacerlo y Colo Colo se rearmó", concluyó.