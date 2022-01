Johnny Herrera: No sé cuál era la necesidad de traer a Galíndez, teniendo a Cristóbal Campos

El ex portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, volvió a comentar las decisiones que se están tomando en el cuadro universitario y cuestionó la necesidad de traer al arquero Hernán Galíndez teniendo a Cristóbal Campos en el club.

"Si bien no es un mal arquero, no sé cuál era la necesidad de traerlo, teniendo a Cristóbal Campos. Y para qué trajiste a José María Carrasco, al que le falta mucho para ser un buen zaguero, si tenías uno probado como Ramón Arias; son decisiones que no se entienden. No había que ser adivino ni vidente para darse cuenta de que lo que venía no era para nada bueno, y eso se demostró con un muy bajo nivel ante Colo Colo, donde se pudieron ir goleados, y lo peor es que la U no muestra mucho, eso es lo más preocupante", dijo Herrera en entrevista con El Mercurio.

"Campos tiene 21 años y demostró más que todos los arqueros que debutaron en los últimos veinte años en Chile. Tienes un proyecto único en el país y lo estás desaprovechando, así de simple. Si haces un comparativo del juego con los pies, Campos juega mucho mejor, está muy por sobre Galíndez en esa faceta", añadió.

"Sé que Roggiero y Michael Clark son los que deciden todas las contrataciones. Son dos personas que no conocen el club. Tampoco conocen al hincha. Supe que pasaban cosas extrañas, como que Clark decide sin tomar mucho en cuenta la opinión del resto de los directores; entonces si es así, si no escuchas, es más difícil todo. Si la U no trae un par de refuerzos de categoría, lo volverá a pasar mal", complementó el hoy comentarista de TNT Sports.

Sobre lo mostrado en Argentina en los duelos ante Colo Colo y Boca Juniors, el referente azul expresó que "no me convenció para nada. Antes del partido (ante los albos) comenté que solo tenía esperanza, porque lo que se está haciendo a nivel de dirigencia lo veía y lo veo muy malo, partiendo por la contratación de jugadores. Después, cuando terminó el partido, quedé con menos esperanzas para lo que viene, porque más allá de que lleven poco tiempo entrenando, vi un equipo sin una idea clara de juego y los refuerzos que llegaron no me convencieron para nada".

"Creo que (ante los xeneizes) la U mostró un orden y algunas ideas, como apretar un poco más, pero no cambia mucho lo que pienso. A este equipo le falta mucho plantel. Salió lesionado Luis Casanova, el mejor central que tenía, pero fue reserva el año pasado, y entró un chico de 19 años como Bastián Tapia. Y se las arreglaron, porque la U estaba arropadita, pero se nota que faltan cuatro o cinco jugadores si de verdad quieren pelear. De la parte creativa hacia adelante se ven buenos nombres, el problema es hacia atrás. Claramente, hay que traer un par de volantes de contención, y dos buenos centrales, lo que hoy no existe", agregó antes de referirse al proyecto del estadio.

"Es un tema sensible, yo no me ilusionaba, ya lo había vivido cuando se le bajó el pulgar al posible estadio en Santa Rosa, donde estaba todo listo y al final no se pusieron las lucas para hacerlo, es el cuento sin fin. Ahora, hace cuatro meses supe de este tema, y fue lo mismo. Te da lata, es una estupidez que a veces jueguen con la ilusión del hincha; por último, si van a ofrecer algo, que sea algo concreto y no un paño que ya estaba comprometido a otro deporte", expresó.