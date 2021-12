Johnny Herrera se abre para volver a la U: Si me lo piden, tendría que estar ahí

El ex arquero y referente de Universidad de Chile Johnny Herrera se refirió a la posibilidad de que este domingo pierda la categoría y baje a la Primera B, y junto con asegurar que era previsible, dejó la puerta abierta para volver a la institución desde "el lugar donde me toque" aportar.

"Si me lo pide el club de alguna forma tendría que estar ahí. Conversaría, vería las condiciones y si me lo piden, tendría que estar ahí. No sé si jugar, pero sí aportando en el lugar que me toque. Hoy la U tiene un gran proyecto de arquero como Campos. Creo que apoyarlo de buena forma sería una buena opción. Y cuando me toque dejaría la vida", expresó el hoy comentarista en diálogo con La Tercera.

Herrera aseguró que el presente de la U era previsible: "Yo dije todo esto. Me salió hasta a responder (Sergio) Vargas por Instagram por lo que dije. Dije que si la U no se reforzaba, no hacía bien las cosas, lo más seguro era que este equipo terminaba peleando el descenso. Lo digo cuando se pierde con Fernández Vial, en la Copa Chile. Lo dije seis meses atrás. Ahora esto es crónica de una muerte anunciada. No es que lo esté diciendo ahora, esto viene con advertencia hace rato", expresó.

"Por segunda vez en la historia de la U se llega al último partido del campeonato oficial con posibilidades de descender de manera directa. Estar en esta incertidumbre, primero como ex jugador y a la vez como hincha, es complicado. Es recontra difícil después de haber vivido tantas cosas lindas en el equipo de mi vida", añadió con algo de frustración.