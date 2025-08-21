La denuncia que sacude al fútbol argentino y deja en suspenso la clasificación de la U de Chile

Universidad de Chile vivió una de sus noches más trágicas en su historial de participaciones en torneos internacionales. El duelo de vuelta ante Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, terminó convertido en un escándalo histórico: violencia en las tribunas y la cancelación oficial del cotejo por parte de la Conmebol.

En ese marco, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, lanzó durísimas críticas contra las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la AFA, apuntando a la falta de garantías en el operativo que debía resguardar el partido.

📌 Bullrich contra Kicillof y Tapia: “Se olvidaron de cuidar a las familias”

En redes sociales, la ministra fue tajante:

“Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, escribió.

Bullrich también cuestionó el vínculo de las autoridades con los barras:

“Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

Y finalmente, cargó contra el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia:

“El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

🚨 El comunicado del Ministerio de Seguridad de Argentina

El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado oficial en el que responsabilizó al operativo jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires y de la Aprevide por “fallas graves”: ingreso violento de la barra visitante, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír las recomendaciones de Conmebol sobre instalar redes de contención.

Entre las medidas inmediatas que se exigen figuran:

Actuaciones inmediatas de la Aprevide y el Ministerio bonaerense.

Identificación de violentos de ambas parcialidades.

Derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina.

Entrega de las cámaras de seguridad del club y alrededores.

Acciones ejemplares de Conmebol contra el club visitante y responsables directos.

Pedido de expulsión y prohibición de reingreso al país para los violentos extranjeros.

El documento concluye señalando que lo ocurrido “es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino” y denuncia la “total incompetencia” de las autoridades locales.

⚽ La postura de Conmebol y la CBF

La Conmebol fue clara: el partido quedó “cancelado” por falta de garantías de seguridad. Eso significa que no se reanudará, y que el caso pasará a la Comisión Disciplinaria, la cual determinará el resultado y las sanciones en los próximos días.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también se pronunció con dureza:

“La barbarie contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. Pedimos a Conmebol total rigurosidad en la investigación y sanciones ejemplares. Ningún aficionado debe temer por su integridad física en un estadio”.

