La explicación de Álvarez: la expulsión que condicionó a U de Chile en el Superclásico

Universidad de Chile no pudo ante Colo Colo. Los azules cayeron por la cuenta mínima en el Superclásico y se alejaron del líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, a 15 puntos.

Tras el partido, el entrenador de los laicos, Gustavo Álvarez, analizó la derrota y apuntó a la expulsión de Franco Calderón como condicionante del resultado.

⚽ El análisis de Gustavo Álvarez tras la derrota en el Superclásico

En conversación con TNT Sports, el estratega de los azules señaló que “los primeros 15 minutos fueron favorables, tuvimos tres ocasiones de gol. Llega la expulsión (de Calderón) y a partir de ahí el equipo se acomoda, terminamos el primer tiempo con uno menos, bien. Quizás sin el dominio que teníamos antes, pero bien. En el segundo empezamos a sufrir por la banda izquierda nuestra, creo que la compensamos con el ingreso de Sepúlveda, y Colo Colo tiene 15 minutos que genera tres o cuatro situaciones de gol, viene el gol y a partir de ahí, con uno menos lo fuimos a buscar y tuvimos una situación con el arco solo que lo pudimos haber empatado”.

“Hubo 15 minutos donde ellos pegaron un par de tiros en los palos, viene el gol, pero después nosotros tenemos una con el arco solo y lo podíamos haber empatado. Estuvimos en el partido siempre, me parece que mientras estuvimos once contra once lo hicimos muy bien, si estábamos ganando uno a cero era justo, pero bueno, es imposible hablar de supuesta justicia. Terminamos perdiendo”, agregó.

🏆 Gustavo Álvarez no da por perdido el título

Por otra parte, Gustavo Álvarez se refirió escuetamente a la lucha por el título y aseguró que mientras tengan chances, seguirán luchando en el Campeonato Nacional.

“Estamos lejos, pero mientras haya posibilidades numéricas nosotros vamos a pelear”, cerró.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

