La furia de la U de Chile contra Colo Colo y la ANFP por la tragedia en el Monumental

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, disparó con todo contra Colo Colo y la organización del Superclásico tras el fallecimiento de un hincha, luego de sufrir un accidente en el interior del estadio Monumental.

El mandamás de U de Chile consideró que no debía jugarse el partido.

🗣️ Las palabras de Michael Clark por el fallecimiento de un hincha de Colo Colo

Tras el partido que Colo Colo le ganó a U de Chile: "Hay una deshumanización de esta industria, no puede ser que haya un muerto y en el medio tiempo siga el show como si no haya pasado nada. Activaciones, celebraciones. Se acaba el partido, están todos celebrando que nos ganaron, y está muy bien, pero se murió alguien, el hijo de alguien, el amigo, el hermano, y a nadie pareciera que no le importa nada".

"Eso nos tiene que llamar a reflexionar. En este estadio se han muerto tres personas en seis meses y no pasa nada. La autoridad política se equivocó. Tiene toda la atribución de suspender, no se hizo, y se debió haber hecho. Me enteré por la prensa del hecho", añadió.

😱 En lo deportivo, Michael Clark criticó el arbitraje

Además, Michael Clark se refirió a lo deportivo y aseguró que el árbitro Cristian Garay fue determinante en el partido: "El arbitraje de hoy fue temeroso e incidió mucho en el resultado".

