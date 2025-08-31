Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

La furia de la U de Chile contra Colo Colo y la ANFP por la tragedia en el Monumental

U de Chile cuestionó que se jugara el Superclásico.

Foto: Photosport La furia de la U de Chile contra Colo Colo y la ANFP por la tragedia en el Monumental
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, disparó con todo contra Colo Colo y la organización del Superclásico tras el fallecimiento de un hincha, luego de sufrir un accidente en el interior del estadio Monumental.

El mandamás de U de Chile consideró que no debía jugarse el partido.

🗣️ Las palabras de Michael Clark por el fallecimiento de un hincha de Colo Colo

Tras el partido que Colo Colo le ganó a U de Chile: "Hay una deshumanización de esta industria, no puede ser que haya un muerto y en el medio tiempo siga el show como si no haya pasado nada. Activaciones, celebraciones. Se acaba el partido, están todos celebrando que nos ganaron, y está muy bien, pero se murió alguien, el hijo de alguien, el amigo, el hermano, y a nadie pareciera que no le importa nada".

"Eso nos tiene que llamar a reflexionar. En este estadio se han muerto tres personas en seis meses y no pasa nada. La autoridad política se equivocó. Tiene toda la atribución de suspender, no se hizo, y se debió haber hecho. Me enteré por la prensa del hecho", añadió.

😱 En lo deportivo, Michael Clark criticó el arbitraje

Además, Michael Clark se refirió a lo deportivo y aseguró que el árbitro Cristian Garay fue determinante en el partido: "El arbitraje de hoy fue temeroso e incidió mucho en el resultado".

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
