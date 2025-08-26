Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

La noticia que ilusiona a U de Chile: figura clave vuelve para el Superclásico ante Colo Colo

U de Chile pudo recuperar a uno de sus mejores jugadores para el duelo ante Colo Colo.

Foto: Photosport La noticia que ilusiona a U de Chile: figura clave vuelve para el Superclásico ante Colo Colo
Luís Felipe Labrín
U de Chile tiene una gran noticia para el Superclásico ante Colo Colo: los Azules recuperan a uno de sus mejores jugadores de la temporada, quien estaba en duda, pero finalmente está disponible para jugar como titular.

😱 ¿Qué jugador recupera U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo?

Se trata de Matías Sepúlveda: el carrilero izquierdo se recuperó de sus problemas musculares, los que sufrió en el duelo ante Independiente en Argentina, que lo obligaron a salir en el entretiempo, antes de que se cancelara el partido.

El futbolista entrenó de forma normal este martes en el Centro Deportivo Azul, por lo que está a las órdenes del entrenador de U de Chile, Gustavo Álvarez.

❌ Las bajas de U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo

U de Chile tiene dos bajas muy importantes para enfrentar a Colo Colo: Israel Poblete (se desgarró en el partido contra Audax Italiano) y Gabriel Castellón (también se desgarró ante Independiente).

Christopher Toselli y Marcelo Díaz asoman en esos puestos, aunque en las jornadas que restan se podrá saber con máyor certeza quién va a jugar.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile tiene fecha para este domingo 31 de agosto en el estadio Monumental.

  • 📅 Fecha: Domingo 31 de agosto

  • ⏱️ Hora: 15:00 horas

  • 🏟️ Estadio: Monumental

