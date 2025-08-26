La noticia que ilusiona a U de Chile: figura clave vuelve para el Superclásico ante Colo Colo

U de Chile tiene una gran noticia para el Superclásico ante Colo Colo: los Azules recuperan a uno de sus mejores jugadores de la temporada, quien estaba en duda, pero finalmente está disponible para jugar como titular.

😱 ¿Qué jugador recupera U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo?

Se trata de Matías Sepúlveda: el carrilero izquierdo se recuperó de sus problemas musculares, los que sufrió en el duelo ante Independiente en Argentina, que lo obligaron a salir en el entretiempo, antes de que se cancelara el partido.

El futbolista entrenó de forma normal este martes en el Centro Deportivo Azul, por lo que está a las órdenes del entrenador de U de Chile, Gustavo Álvarez.

❌ Las bajas de U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo

U de Chile tiene dos bajas muy importantes para enfrentar a Colo Colo: Israel Poblete (se desgarró en el partido contra Audax Italiano) y Gabriel Castellón (también se desgarró ante Independiente).

Christopher Toselli y Marcelo Díaz asoman en esos puestos, aunque en las jornadas que restan se podrá saber con máyor certeza quién va a jugar.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile tiene fecha para este domingo 31 de agosto en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Domingo 31 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Monumental

