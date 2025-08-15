Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
La otra gran noticia que recibió U de Chile por su victoria en la ida ante Independiente

La U sigue viendo los frutos de su valiosa victoria en su primer cruce ante Independiente en Copa Sudamericana, siendo destacados con un mérito no menor en el torneo.

Felipe Rojas Davidson
En U de Chile esperan cerrar de la mejor forma una semana en la que ya lograron festejar en el plano internacional, cuando este domingo 17 de agosto se enfrenten a Audax Italiano en otro duelo clave de los azules en su intento de darle caza al líder Coquimbo Unido

La U llegará a medirse a los itálicos con un buen impulso al haber dado un importante primer paso en los octavos de final de la Copa Sudamericana derrotando en la ida a Independiente, encuentro que sigue premiando al cuadro laico. 

⚽ La U de Chile saca aplausos en la Copa Sudamericana 

El 1-0 que consiguió U de Chile sobre Independiente en el Estadio Nacional el pasado miércoles hizo a los azules merecedores de una distinción especial en esta Copa Sudamericana. 

Y es que a través de sus redes sociales, las cuentas del torneo continental publicaron el equipo ideal de esta semana, donde destacan dos titularísimos de la U en este XI estelar. 

🔹 ¿Quiénes son los jugadores de la U en el XI ideal de la semana?

En el armado de esta oncena ideal de la Sudamericana destacan la presencia de Matías Zaldivia en la defensa, mientras que Lucas Assadi figura en la zona de volantes. 

Hay que recordar que Assadi fue figura al marcar el solitario gol con que la U derrotó a Independiente en su primer mano a mano de estos octavos de final de la copa

Este equipo ideal en su totalidad quedó conformado por: Guillermo Viscarra (Alianza Lima) en el arco; Samuel Xavier (Fluminense), Richard Schunke (Independiente del Valel) y Zaldivia (U de Chile) en defensa; Damián Batallini (Bolívar), Gastón Verón (Central Córdoba), Lucas Assadi (U de Chile) y Alan Cantero (Alianza Lima) en el mediocampo; dejando un ataque con Agustín Canobbio (Fluminense), Hulk (Atlético Mineiro) y el experimentado Dayro Moreno (Once Caldas)

✍️ ¿Cómo está la llave entre U de Chile e Independiente?

En la U tomaron una ventaja de 1-0 en la llave ante Independiente tras el partido de ida, mientras que la revancha se jugará este miércoles 20 de agosto. 

📆 ¿Cuándo juega la U por el Campeonato Nacional?

⚔️ Rival: Audax Italiano

📆 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕐 Hora: 12:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

