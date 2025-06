La potente reflexión de Gustavo Álvarez tras la derrota de U de Chile: “Hay rendimientos que no estuvieron a la altura”

Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota en la Copa Chile 2025. Los azules cayeron por 2-1 en su visita a Curicó Unido en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano y deberán revertir el marcador en el partido de vuelta si quieren avanzar a los cuartos de final del torneo.

La U no hizo un buen partido en el sur del país y sintió las once bajas que tuvo por diversos motivos. Esto fue analizado por Gustavo Álvarez, entrenador del equipo, quien lanzó una potente reflexión tras la derrota.

El análisis de Gustavo Álvarez tras caer ante Curicó Unido

En conversación con la señal de TNT Sports, el estratega de los universitarios señaló que “se jugó la primera parte, todavía quedan noventa minutos como local donde tenemos que hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hicimos hoy para revertir este resultado. Con respecto al partido, el equipo empieza bien, tiene algunas situaciones que no las pudimos concretar, llega el gol del rival y ya el rendimiento había mermado y termina aún peor con la posibilidad del rival en el penal errado de ponerse con dos goles de ventaja, pero me parece que con justicia. Nosotros no estábamos jugando bien. En el segundo tiempo pudimos haber hecho un gol, pero producto más del empuje que del juego”.

“En el promedio no jugamos bien, fue un mal partido, hay que revisar rendimientos individuales que no estuvieron a la altura de lo que el partido necesitaba, pero esas cosas siempre son responsabilidad del entrenador”, agregó.

Por último, se refirió a los próximos desafíos del equipo. “Tenemos que ganar por dos goles como local, mínimo. Tenemos que pasar y después prepararnos para el partido que sigue, pero por ahora tenemos que enfocarnos al 100% primero en cambiar la imagen que dimos hoy. Creemos que nos va a acercar a ganar por la diferencia que necesitamos”, concluyó.

¿Cuándo juega U de Chile vs Curicó Unido?

📅 Fecha: Miércoles 11 de junio

🕕 Hora: 18:00

🏟️ Estadio: Nacional

