Leonardo Valencia: Feliz volvería a la U, pero estoy enfocado en Botafogo

Leonardo Valencia, actualmente en Botafogo, se mantiene como la primera opción para transformarse en el '10' que tanto ansía Frank Darío Kudelka en Universidad de Chile y aunque el jugador reconoce que sería feliz de volver a la U, actualmente se mantiene enfocado en el elenco carioca.

"Ese tema lo tiene que ver mi agente con Botafogo y la U. Yo estoy por el momento estoy enfocado en seguir acá, porque si no tengo nada concreto, quiero seguir haciendo las cosas bien en Brasil", comentó el jugador en diálogo con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Cuando mi representante me llame y me diga que es algo concreto, (estaré) feliz si se da la opción, pero no me tiene que sacar de lo que es Botafogo, porque estoy muy contento en Brasil, y es complicado porque, como he dicho, para irme, la U tiene que comprar mi pase", añadió.

Respecto a su situación actual, Valencia dijo sentirse importante luego de un inicio de temporada complejo por las lesiones.

"Acá estoy muy feliz. No fue fácil el comienzo de temporada, porque me lesioné pero con el correr de los partidos, me he sentido importante, y ya estoy jugando de manera normal todos los partidos", explicó.

Valencia fue consultado también respecto a una opción en la selección chilena.

"No he tenido contacto con el técnico (Reinaldo Rueda), pero uno debe estar a gran nivel para ser observado. Yo siempre quiero estar, y quizás si vuelvo a Chile, se podría dar la oportunidad de volver a la selección. Siempre dependerá del entrenador", comentó.