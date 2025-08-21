Lo que realmente pasa con el duelo de U de Chile vs Everton tras el caos en Argentina

Universidad de Chile aún no logra recuperarse del impacto que dejó la violenta revancha frente a Independiente en Avellaneda. El plantel azul y su hinchada quedaron marcados tras el brutal episodio, y ahora la atención está puesta en lo que ocurrirá este fin de semana con su regreso al Campeonato Nacional.

Los laicos deben recibir a Everton este domingo 24 de agosto en la fecha 21 del torneo, pero durante las últimas horas surgió con fuerza la versión de que el encuentro podría suspenderse por lo vivido en Argentina.

❓ ¿Se suspende el partido entre U de Chile y Everton?

Según informó Radio Agricultura, es "muy probable" que el duelo entre la U y Everton no se juegue. Voces como las de Mauricio Pinilla y Manuel de Tezanos plantearon que suspender sería una medida razonable, tomando en cuenta el estado emocional de los jugadores y de los hinchas tras lo ocurrido en Avellaneda.

"Ésta es una de las pocas razones por las que se debe suspender un partido de fútbol", dijo Pinilla en la emisora. De Tezanos, en tanto, aseguró que Everton ya habría sido notificado de la posible suspensión, aunque admitió que no lo podía confirmar.

⚽ La verdad sobre la suspensión del U de Chile vs Everton

Pese a los rumores de una suspensión, la información que maneja Al Aire Libre es distinta. Hasta la publicación de esta nota, Universidad de Chile no ha solicitado suspender el partido ante Everton, lo mismo que el cuadro ruletero y la ANFP, que tampoco han ingresado ninguna petición formal.

Fuentes en el equipo azul aseguran que "no se ha planteado la suspensión", mientras que de parte del equipo Oro y Cielo, tampoco han recibido ninguna solicitud para aplazar el encuentro.

Es decir, a pesar de las especulaciones, el compromiso válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional sigue en pie y todo dependerá de lo que ocurra en las próximas horas.