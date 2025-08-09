Lucas Assadi deja en claro su principal objetivo con la U en lo que resta de temporada

Se está haciendo costumbre que se hable del momento de Lucas Assadi junto a U de Chile, y este sábado el joven volante volvió a demostrar por qué acapara la atención en cada uno de los últimos partidos del elenco estudiantil.

Esta jornada, Assadi volvió a destacar al marcar uno de los goles con que la U derrotó a Unión Española por el Campeonato Nacional, reafirmando su gran presente con la camiseta de los azules, algo que no frena el hambre del jugador de 21 años.

🔝 Assadi no le da espacio al conformismo y apunta a más con U de Chile

Luego de la contundente goleada sobre Unión Española de la que fue partícipe directo, Assadi valoró la reacción que tuvo U de Chile sobre todo después de la derrota con la que venían desde la pasada fecha.

En diálogo con TNT Sports, el volante manifestó que: "Me estoy sintiendo súper bien. No me quiero conformar, quiero seguir mejorando, aportando y ojalá sean con más triunfos".

"Nos costó mucho hoy al principio, fue un partido súper trabado. Marcaron y siguieron haciendo su juego, hicieron muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo estuvimos bien y nos salió todo bien", agregó sobre el trámite del encuentro con los hispanos.

🤨 ¿La U sigue pensando en el título del campeonato?

Assadi también dejó en claro lo importante que fue reponerse del traspié ante Cobresal de la pasada fecha y volver a engancharse con el triunfo.

"Fue un partido difícil el lunes, nos costó bastante. Nosotros nunca dudamos del equipo, del funcionamiento y lo demostramos. Esperamos seguir así", remató.

📊 Los números de Assadi con U de Chile en el Campeonato Nacional

⚽ Partidos jugados: 12

⏱️Minutos jugados: 575'

🏃‍♂️Partidos como titular: 5

🥅 Goles: 4

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

⚔️ Rival: Independiente de Avellaneda

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.