Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Lucas Assadi deja en claro su principal objetivo con la U en lo que resta de temporada

El joven Lucas Assadi volvió a destacar junto a U de Chile en el categórico triunfo de este sábado ante U. Española, algo que lo tiene entusiasmado para lo que venga.

Foto: Photosport Lucas Assadi deja en claro su principal objetivo con la U en lo que resta de temporada
Felipe Rojas Davidson
Llévatelo:

Se está haciendo costumbre que se hable del momento de Lucas Assadi junto a U de Chile, y este sábado el joven volante volvió a demostrar por qué acapara la atención en cada uno de los últimos partidos del elenco estudiantil. 

Esta jornada, Assadi volvió a destacar al marcar uno de los goles con que la U derrotó a Unión Española por el Campeonato Nacional, reafirmando su gran presente con la camiseta de los azules, algo que no frena el hambre del jugador de 21 años

🔝 Assadi no le da espacio al conformismo y apunta a más con U de Chile

Luego de la contundente goleada sobre Unión Española de la que fue partícipe directo, Assadi valoró la reacción que tuvo U de Chile sobre todo después de la derrota con la que venían desde la pasada fecha. 

En diálogo con TNT Sports, el volante manifestó que: "Me estoy sintiendo súper bien. No me quiero conformar, quiero seguir mejorando, aportando y ojalá sean con más triunfos".

"Nos costó mucho hoy al principio, fue un partido súper trabado. Marcaron y siguieron haciendo su juego, hicieron muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo estuvimos bien y nos salió todo bien", agregó sobre el trámite del encuentro con los hispanos.

 Imagen foto_00000018

🤨 ¿La U sigue pensando en el título del campeonato?

Assadi también dejó en claro lo importante que fue reponerse del traspié ante Cobresal de la pasada fecha y volver a engancharse con el triunfo. 

"Fue un partido difícil el lunes, nos costó bastante. Nosotros nunca dudamos del equipo, del funcionamiento y lo demostramos. Esperamos seguir así", remató. 

📊 Los números de Assadi con U de Chile en el Campeonato Nacional

⚽ Partidos jugados: 12

⏱️Minutos jugados: 575'

🏃‍♂️Partidos como titular: 5

🥅 Goles: 4

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

⚔️ Rival: Independiente de Avellaneda

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Campeonato Nacional

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
Más de Universidad de Chile