Lucas Assadi deja en claro su principal objetivo con la U en lo que resta de temporada
El joven Lucas Assadi volvió a destacar junto a U de Chile en el categórico triunfo de este sábado ante U. Española, algo que lo tiene entusiasmado para lo que venga.
Se está haciendo costumbre que se hable del momento de Lucas Assadi junto a U de Chile, y este sábado el joven volante volvió a demostrar por qué acapara la atención en cada uno de los últimos partidos del elenco estudiantil.
Esta jornada, Assadi volvió a destacar al marcar uno de los goles con que la U derrotó a Unión Española por el Campeonato Nacional, reafirmando su gran presente con la camiseta de los azules, algo que no frena el hambre del jugador de 21 años.
🔝 Assadi no le da espacio al conformismo y apunta a más con U de Chile
Luego de la contundente goleada sobre Unión Española de la que fue partícipe directo, Assadi valoró la reacción que tuvo U de Chile sobre todo después de la derrota con la que venían desde la pasada fecha.
En diálogo con TNT Sports, el volante manifestó que: "Me estoy sintiendo súper bien. No me quiero conformar, quiero seguir mejorando, aportando y ojalá sean con más triunfos".
"Nos costó mucho hoy al principio, fue un partido súper trabado. Marcaron y siguieron haciendo su juego, hicieron muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo estuvimos bien y nos salió todo bien", agregó sobre el trámite del encuentro con los hispanos.
🤨 ¿La U sigue pensando en el título del campeonato?
Assadi también dejó en claro lo importante que fue reponerse del traspié ante Cobresal de la pasada fecha y volver a engancharse con el triunfo.
"Fue un partido difícil el lunes, nos costó bastante. Nosotros nunca dudamos del equipo, del funcionamiento y lo demostramos. Esperamos seguir así", remató.
📊 Los números de Assadi con U de Chile en el Campeonato Nacional
⚽ Partidos jugados: 12
⏱️Minutos jugados: 575'
🏃♂️Partidos como titular: 5
🥅 Goles: 4
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?
⚔️ Rival: Independiente de Avellaneda
📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto
🕕 Hora: 20:30
🏟️ Estadio: Nacional
