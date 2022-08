Lucas Assadi: No sentimos presión, vamos a intentar sacar todo adelante como sea

El joven jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi se refirió a la responsabilidad que tiene el plantel "laico" de abandonar la lucha por los puestos de abajo en el Campeonato Nacional y aclaró que no sienten presión, pues confían en que como grupo lo sacarán adelante.

"Ninguno tiene presión, acá no hay juveniles ni más grandes, todos somos un equipo, y así lo hemos hecho saber de ellos a nosotros y nosotros a ellos, así que la presión no está. Vamos a ir a buscar los puntos donde sea y con quien sea", declaró en conferencia de prensa.

"Es una responsabilidad que asumimos como grupo, nosotros no sentimos presión, vamos a intentar sacar todo adelante como sea. Hemos ido mostrando un mejor juego en los últimos partidos, se nos tiene que dar, vamos a salir adelante", añadió.

Sobre su irrupción en el equipo de Diego López, dijo que "no se me ha dado hacer un gol o alguna asistencia, lo estoy trabajando en la semana. Queda seguir trabajándolo, lo que me falta es la finalización y lo estoy trabajando".

"Es algo muy lindo que te quieran los hinchas y te digan cosas bonitas por redes sociales, lo tomo de buena manera siempre con los pies bien puestos en la tierra. Mi familia me ayuda mucho, siempre mantener los pies en la tierra me va a llevar a los objetivos que tengo, en el corto plazo seguir jugando en la U, ganarme un puesto de titular, y a largo plazo irse al extranjero, pero primero estoy jugando acá con la mentalidad que es la U", siguió.

Assadi reconoció que "no estamos pasando por un buen momento en la tabla, estamos mirando desde abajo hacia arriba y tenemos que ir partido a partido para sumar el máximo puntaje en adelante, me lo tomo de buena manera el sumar más minutos y tener más continuidad, siempre intentando dar lo mejor de mí en todos los partidos".

Sobre la opción de tener más público en los estadios, apuntó que "todos queremos que haya más aforo, porque hay algunos conciertos en que hay más gente y por qué el fútbol no, entonces ahí nosotros lo que más queremos es que haya mucho más aforo y en lo personal, va a ser mi primer partido en el Nacional -si se puede jugar el clásico universitario- y espero que sea con mucha más gente".