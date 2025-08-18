Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Lucas Assadi se motiva con la U antes de enfrentar a Independiente

El mediocampista de U de Chile, Lucas Assadi, aseguró sentirse bien y motivado antes del partido contra Independiente por la Copa Sudamericana.

Foto: Photosport Lucas Assadi se motiva con la U antes de enfrentar a Independiente
Sebastián Díaz Iturrieta
U de Chile viajó rumbo a Argentina para afrontar un desafío clave en la Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda. Entre los jugadores más esperados está Lucas Assadi, quien expresó su entusiasmo por lo que viene y su compromiso con el equipo azul.

⚽ ¿Cómo se siente Lucas Assadi antes del partido contra Independiente?

El mediocampista azul comentó que atraviesa un buen momento. "Personalmente me he sentido súper bien y motivado", aseguró Assadi en conversación con la prensa durante la salida del plantel hacia Buenos Aires.

🔵 ¿Qué dijo Assadi sobre su rol en Universidad de Chile?

El jugador destacó la importancia del equipo por sobre lo individual: "Primero hay que preocuparse del equipo, y si se puede aportar, bien también. Siempre hay que tratar de disfrutar", agregó el futbolista de la U.

Imagen foto_00000001
Los azules confían en Assadi. Photosport

📅 ¿Cuándo y dónde juega la U contra Independiente?

El partido de vuelta por la Copa Sudamericana se disputará este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. El equipo de Gustavo Álvarez buscará dar la sorpresa en Argentina.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
