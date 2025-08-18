Lucas Assadi se motiva con la U antes de enfrentar a Independiente

U de Chile viajó rumbo a Argentina para afrontar un desafío clave en la Copa Sudamericana frente a Independiente de Avellaneda. Entre los jugadores más esperados está Lucas Assadi, quien expresó su entusiasmo por lo que viene y su compromiso con el equipo azul.

⚽ ¿Cómo se siente Lucas Assadi antes del partido contra Independiente?

El mediocampista azul comentó que atraviesa un buen momento. "Personalmente me he sentido súper bien y motivado", aseguró Assadi en conversación con la prensa durante la salida del plantel hacia Buenos Aires.

🔵 ¿Qué dijo Assadi sobre su rol en Universidad de Chile?

El jugador destacó la importancia del equipo por sobre lo individual: "Primero hay que preocuparse del equipo, y si se puede aportar, bien también. Siempre hay que tratar de disfrutar", agregó el futbolista de la U.

Los azules confían en Assadi. Photosport

📅 ¿Cuándo y dónde juega la U contra Independiente?

El partido de vuelta por la Copa Sudamericana se disputará este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. El equipo de Gustavo Álvarez buscará dar la sorpresa en Argentina.

📲 ¿Dónde leer más sobre la U de Chile?

Sigue todas las novedades de U de Chile en Al Aire Libre.