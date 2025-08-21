Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Mamá de hincha de la U de Chile detenido en Argentina agradece ayuda de Boca y San Lorenzo

La madre de un joven azul detenido tras los incidentes en Avellaneda reveló que hinchas de Boca y San Lorenzo llevaron comida y ropa a los chilenos, en medio de la crisis que mantiene a más de 100 fanáticos retenidos en Buenos Aires.

Foto: X Mamá de hincha de la U de Chile detenido en Argentina agradece ayuda de Boca y San Lorenzo
Magdalena López Castro
La tensión no baja en torno a los hinchas de Universidad de Chile detenidos en Avellaneda, tras los graves incidentes ocurridos en el partido ante Independiente por Copa Sudamericana. En medio del drama, una madre rompió el silencio y relató cómo la solidaridad de otros clubes argentinos ha sido clave para que su hijo y los demás puedan sobrellevar estas horas difíciles.

En conversación con Mucho Gusto de Mega, la mujer contó que viajó con su hijo de 24 años a Buenos Aires y que hoy la policía mantiene al joven bajo custodia tras los disturbios. Si bien no ha podido verlo en persona, sí recibió noticias de que está en buen estado.

🤔 ¿Cómo ayudaron los simpatizantes de Boca y San Lorenzo a los hinchas de la U de Chile?

Según los familiares, los fanáticos se encuentran hacinados y sin las condiciones mínimas para esperar una resolución judicial. La mamá del joven detenido explicó que la ayuda no vino desde las autoridades, sino que desde la misma comunidad futbolera argentina.

Hinchas de Boca Juniors y San Lorenzo le llevaron comida a los detenidos y donaron ropa a quienes quedaron sin pertenencias tras el operativo policial. "Quiero agradecer porque ellos han traído alimento y abrigo a los muchachos", señaló la mujer visiblemente afectada.

 

Imagen foto_00000002
Captura TyC.

📌 ¿Dónde leer más sobre los hinchas de la U de Chile en Argentina?

En Al Aire Libre tenemos una completa cobertura de todo lo que está sucendiendo con los fanáticos del Romántico Viajero que resultaron heridos y los que están detenidos en tierras trasandinas. 

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
