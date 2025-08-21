Mamá de hincha de la U de Chile detenido en Argentina agradece ayuda de Boca y San Lorenzo

La tensión no baja en torno a los hinchas de Universidad de Chile detenidos en Avellaneda, tras los graves incidentes ocurridos en el partido ante Independiente por Copa Sudamericana. En medio del drama, una madre rompió el silencio y relató cómo la solidaridad de otros clubes argentinos ha sido clave para que su hijo y los demás puedan sobrellevar estas horas difíciles.

En conversación con Mucho Gusto de Mega, la mujer contó que viajó con su hijo de 24 años a Buenos Aires y que hoy la policía mantiene al joven bajo custodia tras los disturbios. Si bien no ha podido verlo en persona, sí recibió noticias de que está en buen estado.

🤔 ¿Cómo ayudaron los simpatizantes de Boca y San Lorenzo a los hinchas de la U de Chile?

Según los familiares, los fanáticos se encuentran hacinados y sin las condiciones mínimas para esperar una resolución judicial. La mamá del joven detenido explicó que la ayuda no vino desde las autoridades, sino que desde la misma comunidad futbolera argentina.

Hinchas de Boca Juniors y San Lorenzo le llevaron comida a los detenidos y donaron ropa a quienes quedaron sin pertenencias tras el operativo policial. "Quiero agradecer porque ellos han traído alimento y abrigo a los muchachos", señaló la mujer visiblemente afectada.

Captura TyC.

📌 ¿Dónde leer más sobre los hinchas de la U de Chile en Argentina?

En Al Aire Libre tenemos una completa cobertura de todo lo que está sucendiendo con los fanáticos del Romántico Viajero que resultaron heridos y los que están detenidos en tierras trasandinas.