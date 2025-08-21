Marcelo Díaz anunció una radical medida del plantel de la U por los incidentes en Avellaneda

El plantel de U de Chile regresó con parte de la delegación a nuestro país este jueves, horas después de los brutales incidentes en el estadio Libertadores de América en el partido de revancha con Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

En su llegada a Chile, uno de los portavoces del elenco laico fue Marcelo Díaz, quien como referente y uno de los capitanes manifestó la postura y las sensaciones que hay en el plantel sobre lo sucedido y lo que pueda ocurrir.

🔵 La postura en el plantel de U de Chile tras los hechos de violencia

El capitán azul fue consultado por una serie de preguntas que atendió en el Aeropuerto de Santiago, siendo una de ellas cuál era la postura del plantel en medio de la tensión que se vive aún por la situación de los hinchas heridos y detenidos que se encuentran en Argentina.

"En este momento solo estamos pensando en nuestra gente que está en Argentina que está herida, estamos prestando toda nuestra atención, y ni siquiera pensamos en lo que viene este fin de semana", señaló Chelo Díaz, dejando una interrogante importante sobre si se llevará a cabo el cruce que tienen los azules con Everton en la Fecha 21 del Campeonato.

Incluso, el experimentado volante apuntó que: "de hecho no vamos a entrenar hoy (jueves) porque lo importante hoy es que nuestros compatriotas y nuestros hinchas puedan regresar a sus hogares lo antes posible y con vida".

⚽ En la U desconocen cualquier medida que pueda tomar Conmebol

Respecto a las medidas que pueda tomar Conmebol por la participación de U de Chile e Independiente en la presente Copa Sudamericana 2025, donde hasta el momento de la suspensión del partido de vuelta los azules se encontraban con un 2-1 en el global, Díaz también guardó mesura.

"Yo creo que la CONMEBOL y la FIFA se tendrá que meter en la organización de un evento deportivo de tal tamaño, yo no sé lo que va a suceder. Se tomarán cartas en el asunto como corresponde con todo tipo de información y se tomarán las medidas que se tengan que tomar", declaró al respecto.

📆 ¿Cuándo se debiese jugar el duelo entre la U y Everton?

El encuentro entre U de Chile y Everton está programado para este domingo 24 de agosto en el Estadio Nacional.

⚔️ Rival: Everton

📅 Fecha: Domingo 24 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

