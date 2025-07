Marcelo Díaz asume que buscó la expulsión de Esteban Pavez en el Superclásico

U de Chile triunfó en el Superclásico contra Colo Colo de este sábado y lo hizo en un partido que se llevó a cabo con bastante tensión dentro de la cancha, algo que se notó en constantes cruces de jugadores de ambos equipos, siendo uno de los más notorios el que protagonizaron Marcelo Díaz y Esteban Pavez.

Se jugaban los minutos finales del partido en el Estadio Nacional cuando a los 90+1' vino una infracción de parte de Marcelo Díaz que le costó la segunda tarjeta amarilla y posterior roja y expulsión, pero faltaba algo más.

Y es que al momento de que Piero Maza expulsó a Díaz, este se enfrascó en una acalorada discusión con Esteban Pavez, a quien Carepato le propinó un manotazo en la cara y el capitán de Colo Colo respondió con improperios hacia el volante azul, lo que para Maza también mereció una segunda amarilla y posterior roja al jugador del Cacique. Ambos se fueron a las duchas.

🧐 ¿Fue un plan de Marcelo Díaz la expulsión de Pavez?

Los descargos de Esteban Pavez tras el encuentro en el Nacional fueron dirigidos principalmente al arbitraje de Piero Maza. "Me expulsa a mí, me pegan a mí y me expulsa. Marcelo Díaz me tira un charchazo y me expulsa por eso. Es increíble. Piero Maza estuvo en partidos importantes y ahora hace esto", se quejó el Oreja.

Ante ello, Marcelo Díaz estuvo hablando con el panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports y mencionó que: "La primera amarilla podría no haberme puesto. La segunda... de verdad cerré los ojos al trancar y lo golpeo. Era amarilla. Después, tenía que llevarme a alguno y lamentablemente fue Esteban".

"Yo sabía que Esteban tenía amarilla, que Vegas y Amor también. Había que echar a alguno", confesó Chelo.

😯 ¿Cuántos partidos se perderán Díaz y Pavez tras ser expulsados en el Superclásico?

Tanto Díaz como Pavez se perderán 1 partido por suspensión tras ver la roja en este Superclásico.

El volante de la U sería baja en el duelo que los enfrentará a Ñublense el próximo 20 de julio, en tanto que Pavez se quedaría fuera del cruce ante Deportes La Serena, del próximo sábado 19.

❓ ¿Pueden apelar en U de Chile y Colo Colo por estas expulsiones?

En el caso de Marcelo Díaz es posible que en U de Chile no puedan apelar a la expulsión debido a que fue una jugada de fútbol con doble amarilla.

Por el lado de Colo Colo en tanto, el propio Pavez indicó tras el partido que intentarán apelar al menos a la segunda amarilla que recibió, precisamente del cruce con el referente azul.