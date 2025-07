Marcelo Díaz contó la VERDAD: así se tomó su suplencia en U de Chile

Marcelo Díaz perdió el puesto en U de Chile: este jueves apenas jugó unos minutos en la goleada por 5-0 ante Guaraní en la Copa Sudamericana y es el segundo partido que ve desde el banco en el arranque, situación a la que se refirió tras el partido.

En diálogo con ESPN, Marcelo Díaz señaló: "Muchos jugadores se lo toman mal, yo como el capitán del equipo me lo tengo que tomar de otra forma, el compromiso como lo dije es total con el club, con mis compañeros, con la hinchada y desde el lugar que me toque tengo que aportar lo mío".

"Ese fue un compromiso que yo tengo de por vida, lo tengo con el entrenador también, entonces en eso no voy a cambiar mi forma, voy a estar apoyando a los compañeros desde donde a mí me toque y afortunadamente estos dos partidos que me ha tocado estar afuera el equipo ha jugado muy bien y ha ganado", añadió.

Acerca del trámite del partido, U de Chile expresó: "No pensábamos que íbamos a tener un resultado así, pero creo que lo merecimos por cómo se comportó el equipo durante todo el partido, jugamos creo muy serio, estuvimos bien parados todo el partido, rendimientos individuales muy buenos, tácticamente estuvimos muy finos, creo que el resultado es justo. Me imagino que dentro de todo le da tranquilidad, le da tranquilidad para lo que viene, le da tranquilidad no menor para un posible paso a otra ronda, más allá de los goles también el rendimiento, creo que el rendimiento hoy fue óptimo".

"Nos deja tranquilo el resultado obviamente con una diferencia grande, pero no está nada resuelto, vamos a ir a Paraguay la próxima semana a enfrentar el partido con mucha seriedad porque así lo amerita el rival, lo amerita la copa y así como nosotros pudimos hacer cinco ellos también podrían hacerlo, así que ahora vamos a descansar y vamos a preparar el partido del domingo (ante Ñublense) que es muy importante también", cerró.

Marcelo Díaz puede volver a jugar el próximo jueves a las 18:00 horas en la revancha ante Guaraní en Paraguay.

Después de eso tiene la posibilidad de retornar a las canchas recién el 9 de agosto ante Unión Española, dado que tiene tres fechas de castigo por su expulsión en el Superclásico y posterior agresión a Esteban Pavez.

U de Chile visita a U de Chile el próximo jueves 24 de julio a las 18:00 horas.

📅 Fecha: Jueves 24 de julio

⏱️ Hora: 18:00 horas.

🏟️ Estadio: La Nueva Olla (Asunción)

